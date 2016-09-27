​Обмен опытом в сфере финансов

Стороны отметили необходимость активизации экономичес­кого и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром, создания условий для увеличения объема взаимной торговли. В ходе переговоров намечены перспективы парт­нерства в сфере высоких технологий, по линии национальных фондов благосостояния и институтов развития. Кроме того, как сообщает сайт primeminister.kz, Бакытжан Сагинтаев и Го Чок Тонг обсудили возможность обмена опытом по регулированию финансовых услуг и надзору, а также взаимодействия в области образования и науки.