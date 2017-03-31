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​Обменялись мнениями
Елена Иванова

Посол Казахстана в Нидерландах Магжан Ильясов представил участникам «круглого стола» мультимедийную презентацию о современном Казахстане и ведущей роли Президента Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении государственной независимости, а также экономическом и инвестиционном потенциале страны и возможностях делового сотрудничества с Нидерландами.

Магжан Ильясов пояснил, что принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб­лики Казахстан» нацелено на демок­ратизацию политической системы Казахстана в целом, качественное усиление роли Парламента и Правительства, а также повышение ответственности всех ветвей государственной власти перед народом. Дипломат подчеркнул, что конституционная реформа имеет ключевое значение в свете Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, нацеленного на устойчивое развитие и вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.

Участники «круглого стола» также обменялись мнениями о возможностях делового сотрудничества в контексте реализации ежегодного Послания Президента народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Отмечены меры Правительства Казахстана по созданию системы правовых гарантий, льгот и преференций для зарубежных инвес­торов, стимулированию деятельности предприятий с иностранным капиталом.

В рамках дискуссии директор голландско-казахстанского СП «KB Enterprises» Гербен Пек рассказал об опыте деятельности нидерландской компании в Казахстане, отметив активную работу центральных и местных органов власти по привлечению и поддерж­ке зарубежных инвесторов. Он также обратил внимание, что компания KB Enterprises осуществляет крупный проект по строительству и эксплуатации солнечной элект­ростанции мощностью 100 МВт близ Астаны.

В формате «вопросы – ответы» участники мероприятия обсудили достижения Казахстана за годы независимости, дав высокую оценку миротворческим инициативам Главы государства, а также успешной роли Астаны в качестве международной диалоговой площадки.

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