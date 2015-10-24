Свежий выпуск Обменялись мнениями

В Астане состоялась встреча уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова с послами ОБСЕ. Как сообщила пресс-служба омбудсмена, он ознакомил иностранных дип­ломатов с практикой возглавляемого им учреждения, осветив основные направления и формы деятельности, проблемы граждан, поднимаемые в жалобах, итоги мониторинга госучреждений в регионах, различные нюансы взаимодействия с госорганами и институтами гражданского общества.

«Широкий правозащитный мандат позволяет нам участвовать в совершенствовании национальных механизмов по укреплению верховенства права, в проведении законодательных реформ», – отметил А. Шакиров. По его словам, сотрудничество с ОБСЕ – одно из наиболее эффективных и продуктивных направлений.

В свою очередь послы дали положительную оценку деятельности национального правозащитного учреждения, его взаимодействию с госструктурами, институтами граж­данского общества и международными организациями. Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения прав человека, в том числе связанных с верховенством закона, законодательными реформами и борьбой с торговлей людьми. По итогам встречи было выражено общее мнение о необходимости продолжения плодотворного сотрудничества между учреждением уполномоченного по правам человека и офисом программ ОБСЕ в Астане.

Во встрече также приняли участие глава офиса программ ОБСЕ в Астане Н. Зарудна, судья Верховного суда А. Касымов, секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Т. Абишев, директор департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития А. Тулегалиева, директор института правосудия Академии госуправления при Президенте РК М. Бейбитов.