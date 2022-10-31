Обменялись опытом

Центризбирком продолжает практику конструктивного взаимодействия с международными организациями.

По приглашению директора офиса БДИПЧ⁄ОБСЕ Матео Мекаччи секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Передовой опыт выполнения рекомендаций по выборам» в Бишкеке. Своим опытом в ходе мероприятия поделились руководители и представители центральных избирательных органов Албании, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Модератором выступила экс-директор офиса БДИПЧ⁄ОБСЕ посол Одри Гловер.

В своем выступлении Мухтар Ерман особо подчеркнул, что Центризбирком Казахстана и офис БДИПЧ с февраля этого года перешли на режим постоянных консультаций, в том числе и в межэлекторальный период. Миссией БДИПЧ⁄ОБСЕ положительно оценена работа Центральной комиссии референдума Казахстана по итогам прошедшего в июне плебисцита.

В опубликованном 5 октября докладе миссии отмечено: «Центральная комиссия референдума, а также территориальные и участковые комиссии были обеспечены необходимыми ресурсами и работали эффективно, своевременно и в значительной степени прозрачно. Приняты долгожданные меры по обеспечению доступности референдума для избирателей с ограниченными возможностями».

Это важный для казахстанской стороны документ, который будет внимательно изучаться и обсуждаться с заинтересованными государственными органами, экспертами и практиками избирательного процесса. В ближайшее время обновленный состав Экспертного совета при ЦИК рассмотрит на своем заседании отчет миссии БДИПЧ по итогам референдума.

Мухтар Ерман проинформировал также коллег о встрече председателя ЦИК Нурлана Абдирова с главой миссии наблюдателей Уршулой Гацек в условиях кампании по выборам президента Казахстана и пригласил членов миссии к участию в заседаниях и обу­чающих мероприятиях Центризбиркома.

Состоялись двусторонние встречи Мухтара Ермана с Одри Гловер, председателем ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой, членами других делегаций, которые подтвердили намерение прибыть для наблюдения за внеочередными выборами президента Казахстана.

Тем временем 28–30 октября члены ЦИК посетили регионы страны по вопросам подготовки и проведения голосования: замес­титель председателя Константин Петров – Костанайскую, члены Центризбиркома Сабила Мустафина – Акмолинскую и Шавхат Утемисов – Западно-Казахстанскую области.

В семинарах-совещаниях с представителями территориальных и участковых избирательных комиссий, государственных органов, предвыборных штабов кандидатов, политических партий и СМИ приняли участие более 700 человек. Подробно рассмотрены особенности основных этапов избирательной кампании, итоги выдвижения и регистрации кандидатов в президенты, обеспечение избирательных прав лиц с инвалид­ностью, электоральное обучение.

Уполномоченные государственные органы доложили членам ЦИК о проводимой в регионах работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении выборов, физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью. Они рассказали о том, как осуществляется надзор за соблюдением законности участниками избирательного процесса, как обеспечивается правопорядок на избирательных участках, об охране и доставке избирательных бюллетеней.

В ходе деловой игры члены территориальных и участковых избирательных комиссий применяли практикоориентированные методы и отрабатывали алгоритм действий в день голосования. По итогам семинаров были озвучены предложения по повышению эффективности работы комиссий.

Также в рамках поездок члены Центр­избиркома посетили избирательные участки и ознакомились с их готов­ностью ко дню голосования.