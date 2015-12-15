​Обнадежила стрельба

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Юрий МАКАРОВ

Нет, в призеры гонки преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами нашим девчатам пробиться не удалось: там победила россиянка Галина Нечкасова, а второе и третье места заняли француженка Хло Шевалье и украинка Ирина Варвинец. Но казахстанская «стреляющая лыжница» Ольга Полторанина после 15-го места в спринте сумела подняться на четыре строчки вверх и занять в пасьюте 11-е место. При этом она оказалась единственной из всех участниц гонки, не допустившей на огневых рубежах ни единого промаха.

Тем временем в Хохфильцене (Австрия) наши мужская и женская сборные соревновались в эстафете 4 х 6 км. И показали одинаковые результаты – 14-е место. За мужскую сборную РК выступали Ян Савицкий, Максим Браун, Василий Подкорытов и Антон Пантов, за женскую – Галина Вишневская, Дарья Усанова, Анна Кистанова и Алина Райкова.

Полновесные медали легковесов

В Чебоксарах прошел открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашской Республики.

В весовой категории до 53 кг на третью ступеньку пьедестала почета поднялась наша опытнейшая спортсменка – сереб­ряная и бронзовая медалистка чемпионатов мира Жулдыз Эшимова. А неоднократный призер чемпионатов Азии Айым Абдильдина (55 кг) вышла в финал и в решающей схватке за «золото» оказалась сильнее россиянки Александры Андреевой.

Микаэл и Микаэла

В финском городе Рука состоялись соревнования первого этапа Кубка мира по фристайлу в параллельном могуле.

Казахстанские спортсмены на старте сезона высоких скоростей еще не набрали: Юлия Галышева заняла 7-е место, Павел Колмаков – 18-е, Дмитрий Рейхерд – 20-е. А победителями этапа стали канадец Микаэл Кингсбери и Микаэла Мэтьюс из Соединенных Штатов Америки.

Хоккейные баталии

С поражения начала выступление на юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой (игроки до 20 лет) сборная Казахстана. Игры в первом дивизионе (группа А) проходят в столице Австрии.

Наши спортсмены на старте уступили сверстникам из Германии – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Шайбы в составе сборной Казахстана забросили Алихан Асетов и Дмитрий Преснов. Вчера казахстанцы играли с хоккеистами Латвии. Борьбу за первое место в группе ведут также команды Италии, Норвегии и Австрии.

Финиш все ближе

Подходит к концу международный шахматный турнир «Павлодар Оупен-2015», посвященный Дню Независимости Казахстана.

Победитель и призеры традиционных и самых престижных шахматных соревнований на территории нашей страны станут известны 16 декабря после проведения игр 10-го тура. А после седьмого игрового дня лидерство удерживал россиянин Борис Савченко, набравший 6 очков. На пол-очка отставали соотечественники фаворита Дмитрий Оболенский и Сергей Юдин. По пять очков в своем активе имели 8 шахматистов, в том числе казахстанцы Ануар Исмагамбетов и Рустам Хуснутдинов.

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