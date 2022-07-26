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Обнадеживающие результаты
Алмат Шакирбаев

Три золотые, 13 серебряных и пять бронзовых медалей – таковы промежуточные результаты выступлений казахстанских школьников на международных предметных олимпиадах.

Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, наши школьники завоевали 21 медаль по пяти предметам в самых престижных международных олимпиадах. Благодаря поддержке Президента в этом году за такие результаты впервые наши школьники получат солидные денежные премии до 4,5 млн тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.

На Международной олимпиаде по математике (IMO) сборная Казахстана завоевала три «серебра» и три «бронзы». При этом команда набрала 174 балла, установив новый рекорд за всю историю участия страны в данной олимпиаде. В общекоманд­ном зачете наша страна расположилась на 17-м месте, это лучший результат за 12 лет.

На Международной олимпиаде по физике наши школьники удостоились одной золотой и четырех серебряных медалей. Это самый лучший показатель за последние 8 лет. В прошлом году у сборной было пять серебряных медалей.

На Международной олимпиаде по географии наши ребята второй год подряд завоевывают золотую медаль. В этом году мы также получили и одну бронзовую медаль.

Участники Международной олимпиады по биологии улучшили прошлогодний результат, завоевав три «серебра» и одну «бронзу». В прошлом году в копилке были одна серебряная и две бронзовые медали, а также одна почетная грамота.

И весьма триумфальным можно назвать выступление наших юных химиков в интеллектуальном соревновании – они завоевали одно «золото» и три «серебра». Причем это первое золото с 2017 года. Для сравнения: в прошлом году сборная была удостоена трех серебряных и одной бронзовой медалей.

Можно заметить, что положительная тенденция есть по всем направлениям. Это демонстрирует уровень подготовленности наших детей.

Впереди – олимпиады по информатике и лингвистике. Министр выразил уверенность, что наши школьники достойно представят Казахстан на этих соревнованиях.

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