Криптовалюту на $237 тысяч обналичила майнинг-ферма в Нур-Султане

В городе Нур-Султане выявили незаконную майнинговую ферму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

"Столичным департаментом АФМ совместно с департаментом Комитета национальной безопасности выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города.

Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга. В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные мероприятия