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Происшествия
Обнальную криптоплощадку наркогруппировок накрыл КНБ РК

Комитет национальной безопасности Казахстана впервые провел спецоперацию по вскрытию и нейтрализации так называемой «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.

«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», – раскрыли подробности в комитете.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

 

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