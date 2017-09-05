Обнаружен затонувший во время цунами древний город

Археологи Института национального наследия Туниса обнаружили подводные руины древнего римского города Неаполиса, разрушенного цунами 21 июля 365 года нашей эры. Исследователи нашли улицы, памятники, а также баки, предназначенные для хранения гарума – рыбного соуса, сообщает lenta.ru.

Развалины города простираются на 20 гектаров и находятся возле Набуля на северо-востоке Туниса. Неаполис был основан в пятом веке до нашей эры. Его название на греческом означает "Новый город". Историки считают, что часть города исчезла во время землетрясения, которое состояло из двух толчков максимальной магнитудой восемь баллов. В результате катастрофы некоторые части острова Крит сдвинулись на 10 метров.

Поиски затонувших руин велись с 2010 года. По словам Мунира Фантара (Mounir Fantar), руководителя экспедиции, открытие позволяет ученым с уверенностью утверждать, что город был одним из торговых центров Древнего Рима, в котором производились гарум и соленая рыба.

