Археологи Института национального наследия Туниса обнаружили подводные руины древнего римского города Неаполиса, разрушенного цунами 21 июля 365 года нашей эры. Исследователи нашли улицы, памятники, а также баки, предназначенные для хранения гарума – рыбного соуса, сообщает lenta.ru
Развалины города простираются на 20 гектаров и находятся возле Набуля на северо-востоке Туниса. Неаполис был основан в пятом веке до нашей эры. Его название на греческом означает "Новый город". Историки считают, что часть города исчезла во время землетрясения, которое состояло из двух толчков максимальной магнитудой восемь баллов. В результате катастрофы некоторые части острова Крит сдвинулись на 10 метров.
Поиски затонувших руин велись с 2010 года. По словам Мунира Фантара (Mounir Fantar), руководителя экспедиции, открытие позволяет ученым с уверенностью утверждать, что город был одним из торговых центров Древнего Рима, в котором производились гарум и соленая рыба.