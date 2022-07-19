Обнаружено и изъято

В производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 – по актам терроризма в связи с январскими событиями, зарегистрировано более пяти тысяч досудебных расследований.

По словам заместителя начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдоса Килымжанова, в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждены 545 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых. По всем уголовным делам спецпрокурорами ведется кропотливая работа. В восьми регионах страны проведено более 30 тыс. следственных действий, назначено свыше четырех тысяч судебных экспертиз. В настоящее время под стражей содержатся 349 подозреваемых, в отношении которых не осталось сомнений, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

Елдос Килымжанов озвучил конкретные случаи. Так, в Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан. По собранным сведениям, в ночь с 4 на 5 января они, находясь на центральной площади города в группе лиц, разгромили 42 служебные автомашины полиции, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями.

Как уже сообщалось, активное участие в массовых беспорядках принимали также сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК⁄Коше». Трое из них получили сроки по три года лишения свободы в Шымкенте – за нападение на здание городского акимата и призывы к участию в погромах.

По-прежнему активно ведется работа по обнаружению похищенного огнестрельного оружия. В Таразе обнаружен схрон с оружием, из которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской облас­ти автомат Калашникова, два пистолета Макарова, штурмовая винтовка, боеприпасы.

В целом по стране органами правопорядка обнаружено более 846 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, украденного в период январских событий. Еще более двух тысяч единиц похищенного оружия до сих пор обнаружить не удалось.

Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК, в свою очередь рассказал, что в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовное дело, по которым под стражей содержатся 10 лиц. С обвинительным актом направлены в суд 359 дел в отношении 589 подозревае­мых. Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков, незаконное хранение оружия, их хищение, угоны транспортных средств, грабежи и хулиганства. Сейчас на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых.

Что касается расхищенного в ходе беспорядков чужого имущества, то в результате принятых мер вернуть уже удалось 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, более 16 млн тенге.