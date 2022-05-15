Обнаружено тело 5-летней девочки, пропавшей при сходе грязевой массы в Текели

Пятилетняя девочка погибла в результате схода грязевой массы в городе Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Напомним, 15 мая в 12:10 часов в Текели произошла оплывина (грязевая масса предварительно длиной 50 метров, шириной 25 метров, высотой 3,5 метра, объёмом 4 375 кубических метров).

«В результате был разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, ещё четыре дворовых территории жилых домов частично затопило грязевой массой, которая также перекрыла улицу Конаева», – проинформировали в департаменте.

Со слов очевидцев, в доме, который был разрушен полностью, должна была находиться пятилетняя девочка.

15 мая в 18:15 часов служебная собака ДЧС области по кличке Багира под завалами дома обнаружила тело девочки 2016 года рождения, которая погибла при оплывине грязевой массы.

Остальные жильцы домов находятся в безопасном месте.

На месте происшествия организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

«В поисково-спасательных работах и ликвидаций последствий ЧС задействованы: Департамент по чрезвычайным ситуациям (81 сотрудник и 16 единиц техники, 1 кинологический расчет), местные исполнительные органы (30 работников и 6 единиц техники), Казселезащита (9 работников, 4 единицы техники), отдел полиции города (40 сотрудников, 7 единиц техники), три кареты скорой помощи.

В ДЧС области развернута работа горячей линии: 8 (7282) 22 02 18, 22 02 13), на месте организована работа психологической службы», – отметили в ведомстве.

В ДЧС озвучили предварительные причины происшествия: дожди с 01:30 до 13:00 часов 15 мая либо переувлажнение грунта из-за поврежденной водопроводной трубы.