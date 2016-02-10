​Обновили бренд

В республиканском и областных штабах партии «Ауыл» в самом разгаре подготовка к активной фазе электорального процесса – агитационной кампании. Руководитель республиканского общественного штаба НДПП Рустем Жоламан провел видеоконференцию для руководителей и членов региональных штабов партии. Скайп-общение проходило в форме вопросов и ответов.

И хотя партийцы говорят, что почти на сто процентов готовы, назрела необходимость проверить настроения в регионах, выявить отдельные штрихи, доработать. Члены штабов, открытых в областных центрах, принявшие участие в видеоконференции, докладывали о текущем состоянии дел и существующих проблемах. Говорили также о спонсорской помощи и о работе с кандидатами.

Речь зашла и том, чтобы не допустить каких-либо нарушений законодательства в ходе агитационной кампании.

– Необходимо внимательно ознакомиться с законодательством о выборном процессе, – предупредил Рустем Жоламан. – И ни на йоту не отступать от того, что там прописано.

Руководитель республиканского общественного штаба партии аграриев попросил соратников обратить внимание на идеологическую составляющую проводимых ими мероприятий. Ведь партия не просто сменила бренд, но и вооружилась новой идеологией, поскольку в названии появилось слово «патриотическая».

– Мы – партия не только сельчан, нас также поддерживают научная и творческая интеллигенция, молодежь, учителя и врачи. Сейчас проходят мероприятия под названием «Ярмарка вакансий для села», но это вовсе не значит, что мы ищем поддержку только среди агрономов и механизаторов. Наше село нуждается также в учителях, работниках здравоохранения, социальных работниках.

Не обошел Рустем Жоламан и вопрос экономии партийного бюджета. Он напомнил, что агитационная кампания будет длиться месяц и 19 марта наступит так называемый «день тишины». И поскольку после этого надобность в рекламных щитах с портретами кандидатов партии отпадет, билборды, установленные в областях и районах, необходимо будет убрать. Ведь каждый лишний день будет влиять на толщину партийного «кошелька».

– Будем соизмерять наши действия с бюджетными возможностями, – добавил руководитель республиканского общественного штаба НДПП.