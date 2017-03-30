​Обновили сеялку

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Валерий Веденко, Костанай

В нынешнем году в регионе выпало снега больше обычного, да и морозы выдались крепкие, но зима почему-то стала рановато отступать. Снег тает, земля оголяется. Пожалуй, как нельзя кстати прозвучала весть пресс-службы АО «АгромашХолдинг» о том, что производитель зерноуборочных комбайнов марки ESSIL, недавно заявивший о предстоящем начале выпуска футуристических автомобилей-беспилотников, возобновил и модернизировал производство сеялки-культиватора известной как «СЗУ-21». Улучшенная версия получила название «Алтын Дән».

Сеялка – один из основных агрегатов, используемых во время весенне-полевых работ. В частнос-ти, «Алтын Дән» – универсальная, предназначенная для внесения в почву зерновых, зернобобовых культур, однолетних и многолетних трав. В процессе посева происходят подрезание сорняков, рыхление и прикатывание почвы.

Одновременно с семенами можно вносить туковые удобрения. Ширина захвата сеялки – 2 м, глубину заделки семян в почву можно устанавливать от 20 до 80 мм, в зависимости от требований.

Производство сеялки-культиватора на предприятии было освоено в 2009 году. В 2014–2016 годах из-за реконструкции завода выпуск был приостановлен. В текущем году было принято решение его возобновить. Конструкторско-технологическим отделом завода устройство было доработано: трансформированы старые инженерные чертежи, усилены некоторые детали и узлы.

Около 60% всех комплектующих, необходимых для выпуска сеялки, производят на площадке АО «АгромашХолдинг». На заводе также осуществляют фрезерные, токарные, шлифовальные работы.

– Мы стараемся получать от сельхозпроизводителей, которые используют наши сеялки, отзывы об изделии, и на их основе прорабатываем проблемные вопросы, вносим конструкторские изменения, совершенствуем продукт, – рассказал начальник производственного управления предприятия Виктор Борисов. – К примеру, в нынешней версии сеялки «Алтын Дән» мы усилили некоторые узлы: укрепили перед­нюю вилку и ступицу, что значительно повысило проч­ность несущей конструкции. В производстве рамы применили более прочный двутавровый профиль. Толщину металла, используемого для изготовления прикатывающих катков, увеличили. Для повышения безопасности труда механизаторов доработали конструкцию сеялки: вместо одной подножки у нашей – две.

Одной из особенностей изделия является лакокрасочное пок­рытие, которое, благодаря использованию катафореза, долго держится и защищает металл от коррозии. Окончательная пок-раска сеялки происходит в специальной камере, где удается добиваться высокого качества покрытия.

Полноценный вид сеялка приобретает на участке по сборке сельскохозяйственной техники, где параллельно ведется производство комбайнов, жаток и других сельхозагрегатов. Сейчас предприятие работает в ускоренном темпе и планирует завершить производство сеялки «Алтын Дән» до начала весенне-полевых работ. Реализация отечественных модернизированных сеялок-культиваторов будет осуществляться через сервисные центры АО «Агромаш­Холдинг».

В текущем году планируется реализовать 150 единиц сеялок собственного производства в разных комплектациях – модули с обычным или увеличенным бункером, с разными катками, с дополнительными транспортировочными колесами. Стоимость сеялки – 960 тыс. тенге. Изготовленные агрегаты будут распределены по филиалам компании, расположенным во всех зерносеющих регионах РК.

– Реализовать сеялки-культиваторы планируем через лизинговые организации – АО «КазАгроФинанс», ТОО «Технолизинг», а также напрямую от завода-производителя. Мы установили гарантийный срок 12 месяцев, в течение которого клиент сможет воспользоваться необходимым сервисным обслуживанием, – отмечает коммерческий директор АО «АгромашХолдинг» Руслан Сейльханов. 

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