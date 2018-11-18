Обновился состав национальной сборной РК по боксу

Спорт
Фото пресс-службы КФБ
В Актау после полуфинальных поединков первенства страны по боксу был назван состав обновленной национальной сборной на 2019 год – команды, которая на чемпионате Азии будет бороться за выход на мировой чемпионат, и далее – за олимпийские лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации бокса.

В состав команды вошли все полуфиналисты чемпионата и некоторые перспективные спортсмены из молодежной сборной – призеры крупных международных турниров, которым уже исполняется 18 лет.

"Новые спортсмены, которые попали в сборную, это - Сакен Бибосынов и Оразбек Асылкулов. Кроме того, конечно, некоторые лидеры поменялись, четвертые номера перешли в третьи, вторые. Как вы знаете, в весе до 81 килограмма капитан сборной Адильбек Ниязымбетов завершил карьеру. Но большинство сохранило свои позиции – в весе до 49 килограммов, 56, 75, 91, у супертяжей. Что хорошо - на этом чемпионате очень много молодых боксеров, которые не смущаясь, не дрогнув, выходили и бились до конца с мэтрами, с опытными спортсменами – и показали хороший бокс, - отметил главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов.

По его словам, ежедневно бои шли в напряженном темпе, никто просто так победу не отдавал.

"Достойной заменой Ниязымбетова, я думаю, будет Бек Нурмаганбет. Он трудится, старается и растет, хорошо показал себя на международном ринге. А то, что Адильбек после Рио не бросил команду, несмотря на проблемы со здоровьем – это пошло на пользу нашей молодежи, резерву. Кто-то может сказать про Левита, про Ералиева – ой, им столько лет! Когда время придет – они сами решат уйти. Пока они в строю, в силе, показывают очень высокий класс. С ними ребята 18-ти, 19-летние будут расти так же, как с Ниязымбетовым росли Бек Нурмаганбет, Бекзат Нурдаулетов. Будет преемственность. Но нужны полтора-два года, чтобы молодежь окрепла и продолжила их путь", - добавил главный тренер.

Первый установочный сбор команды пройдет с 6 по 13 декабря, на этом сборе команда выберет нового капитана. С января начнется планомерная подготовка к двум главным стартам 2019 года – чемпионатам Азии и мира. Они пройдут по-прежнему в 10-ти весовых категориях, тогда как на Олимпийских играх в Токио 2020 года AIBA намерена сократить число мужских весовых категорий до восьми.

Штатный состав национальной сборной команды по боксу на 2019 год:

49 кг
Темиртас Жусупов
Ермек Мадиев
Жомарт Ержан
Жандос Несипжан

52 кг
Сакен Бибосынов
Азат Махметов
Анвар Музапаров
Абай Куандыков

56 кг
Кайрат Ералиев
Жанболат Кыдырбаев
Нурбол Калжанов
Оразбек Асылкулов

60 кг
Закир Сафиуллин
Саматали Толтаев
Серик Темиржанов
Багдат Уайдаев

64 кг
Бекдаулет Ибрагимов
Санатали Толтаев
Сабыржан Бекбергенов
Талгат Шайкен

69 кг
Аблайхан Жусупов
Асланбек Шымбергенов
Талгат Жакпеков
Маулен Оскенбек

75 кг
Абильхан Аманкул
Ерик Альжанов
Турсынбай Кулахмет
Нурбек Оралбай

81 кг
Бек Нурмаганбет
Тимур Ержанов
Михаил Коханчик
Нурлан Сабиров

91 кг
Василий Левит
Бекзад Нурдаулетов
Абзал Куттыбеков
Айбек Оралбай

+91
Камшибек Кункабаев
Нурлан Сапарбай
Айболды Дауренулы
Дамир Тойбай

