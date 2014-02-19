Обновился совет директоров БТА

Об этом проинформировала общественность пресс-служба банка. На состоявшемся в тот же день заседании СД банка его председателем избран Кенес Ракишев. Как подчеркивается в сообщении, изменения в составе совета директоров произошли в рамках сделки по продаже акций банка его основным акционером – АО «ФНБ «Самрук-Казына» – консорциуму инвесторов. Обновленный совет директоров БТА Банка, сохранив необходимую преемственность, сконцентрируется на дальнейшем повышении эффективности и оптимизации его деятельности.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы