Обновить аптечку казахстанским автовладельцам необходимо до 11 января

Приказ о новом составе автомобильной аптечки вступит в силу 11 января 2015 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.



"До 11 января 2015 года казахстанцы должны обновить состав автомобильной аптечки в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития РК", – указывается в распространенном сообщении.



Напомним, 18 ноября 2014 года были внесены изменения в приказ министра здравоохранения РК от 2 июля 2014 года № 368 "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи".



Новая версия казахстанской автомобильной аптечки включает в себя всего один препарат – 3% раствор перекиси водорода и перевязочные материалы: по одному бинту марлевого стерильного и нестерильного 5 м *10 см, бинт марлевый нестерильный 7 м*14 см, 1 шт. салфеток марлевых медицинских стерильных, 1 пакет перевязочный стерильный, вата медицинская гигроскопическая стерильная 50 г, жгут кровоостанавливающий, 5 шт. бактерицидного лейкопластыря, 1 лейкопластырь медицинский, по одному бинту эластичному трубчатому № 1,3,6, пара перчаток медицинских нестерильные, ножницы тупоконечные.



Обязательное содержимое автоаптечек пересматривалось законодательно несколько раз в 2014 году.



Ранее сообщалось, что новый состав в целом устраивает экспертов Красного полумесяца, но они планировали направить обращение к главе Минздрава и соцразвития с просьбой исключить из новой аптечки кровоостанавливающий жгут и увеличить количество перевязочных материалов из расчета на оказание первой помощи пятерым пострадавшим. Специалисты утверждают, что кровоостанавливающий жгут могут использовать правильно только те, кто прошел курсы оказания первой помощи.

