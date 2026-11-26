В селе Екпінді Алакольского района близится к завершению строительство нового Дома культуры. Для местных жителей это долгожданное событие. Прежнее здание, построенное еще в 1967 году, давно обветшало и перестало отвечать требованиям безопасности. Сельчане не раз обращались к властям с просьбой решить проблему. И в апреле прошлого года к строительству нового Дома культуры приступило ТОО «MD Construction Ltd».

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Сегодня объект почти готов к эксплуатации. В здании на 150 мест завершаются отделочные работы, параллельно приводится в порядок прилегающая территория. По словам представителя подрядной организации Талапа Ырысканулы, на площадке работают 50 человек, половина из них – местные жители. Таким образом, строи­тельство дает возможность трудоустройства и сельчанам.

Дом Мадины Кабдулдаевой, которая 16 лет назад пере­ехала в Екпінді из Жаркента, находится прямо напротив стройки.

– Уверена, что новый Дом культуры станет местом, где будет кипеть творческая жизнь нашего села, будут проходить праздники и встречи. Мы очень рады такой новостройке. Раньше боялись отпускать детей к старому аварийному зданию. Теперь его снесли, а на этом месте строят новое. Преобразился и сельский парк, его благоустраивают и озеленяют. Спасибо всем, кто заботится о нашем селе, – говорит Мадина Кабдулдаева.

Кстати, сами жители высадили 500 саженцев при въез­де в село и еще 50 – возле площади с Государственным флагом. Как сообщил аким сельского округа Бакытбек Сулейменов, возле нового Дома культуры также планируется посадить около 200 деревьев.

Обновление социальной инф­раструктуры, строительство жилья, школ, медицинских учреждений и инженерных сетей остаются основными направлениями деятельности областного управления строительства. В прошлом году строительные работы велись на 309 объектах, 240 из них были введены в эксплуатацию. Нынче строительство ведется на 94 объектах, еще по 22 разрабатывается проектная документация.

За этими цифрами новые возможности: для детей – учиться в современных школах, для семей – жить в комфортных домах и получать необходимые услуги рядом с местом проживания.