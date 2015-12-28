Обновки к елке

80 млн тенге направлены 5 918 детям-сиротам, детям из малоимущих и многодетных семей. Изначально предполагалось, что они будут использованы на покупку к новому году одежды и обуви. Специально для этого в выставочном центре города власти организовали благотворительную ярмарку, на которой свою продукцию выставили отечественные производители детской одежды, а также предприниматели, предоставившие значительные скидки.

За день работы на ярмарке побывало несколько тысяч детей с родителями и опекунами. Для удобства жителей дальних микрорайонов органы местной исполнительной власти организовали даже специальные автобусы. Акция городских властей помогла создать праздничную атмосферу в тысячах семей. Впрочем, Шымкент без новогодней елки и украшений не остался. Здесь установили две елки, высота главной из которых 18 метров. Их покупали несколько лет назад, и небольшого ремонта оказалось достаточно, чтобы снова водить вокруг них хороводы.