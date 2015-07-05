Обновлен список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В мире
Марат Манаспаев
Французские исторические области Шампань и Бургундия включены в субботу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято в Бонне на проходящей там сессии Комитета всемирного наследия – основного органа Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Шампань номинирована в категории "живой культурный ландшафт" – в список внесены ее пейзажи, красивые дома, впечатляющие винные подвалы, вырубленные в толще скал. "Это места, где с начала XVII века создаются знаменитые шампанские вина", – напомнили в Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

ЮНЕСКО внесло также в список Всемирного наследия в категории "культурный ландшафт" виноградники Бургундии, позволяющие выращивать прекрасные урожаи и создавать уникальные вина, знаменитые на весь мир.

Как подтвердили представители властей этих регионов, они надеются, что высокая оценка их достопримечательностей значительно увеличит приток туристов в эти зоны, до сих пор находившиеся вне крупнейших экскурсионных маршрутов.

Древние города и крепости в центральном и юго-западном Китае, являвшиеся резиденциями правителей "тусы", также включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В состав объекта Всемирного наследия под официальным названием "Архитектурный комплекс китайских правителей "тусы" вошли руины древних центрально-китайских городов Лаосычэн (пров. Хунань) и Танъя (пров. Хубэй), а также крепости Хайлунтунь (пров. Гуйчжоу, юго-западный Китай). Они являются выдающимся памятником необычной формы государственного управления.

"Тусы" - это вожди племен, которые назначались центральными органами власти императорского Китая на должности правителей регионов с преобладающим некитайским населением. Эта система зародилась в XIII веке при династии Юань как модель управления этническими меньшинствами.

Появление "тусы" дало возможность малым народам Китая сохранить свои обычаи и образ жизни в условиях централизации государства. Окончательно эта система была упразднена лишь в прошлом столетии.

Ботанический сад Сингапура также был включен в список Всемирно наследия ЮНЕСКО. Это первый объект в республике, внесенный в подобную категорию международной организации.

Идея создания знаменитого сингапурского сада принадлежит сэру Стэмфорду Раффлзу (1781–1826 гг), который считается основателем Сингапура. На данный момент он занимает площадь 74 гектара. Во всех туристических путеводителях Ботанический сад обозначен как обязательное место для посещения, особенно центральная его часть – парк орхидей. Там находится самая большая в мире коллекция этих цветов, а также самый передовой центр по их разведению. В самом же парке насчитывается не менее 60 тыс. видов орхидей.

Кроме того, в список внесены горы Ямайки

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