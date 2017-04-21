​Обновление столичных дорог

Столичная транспортная сис­тема состоит из 953 улиц общей протяженностью 1 049 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 803 км (76,5%). Также в нее входят 8 транспортных развязок, 17 автодорожных и 4 пешеходных моста, 9 путепроводов.

Одним из важных проектов является продолжение строительства Малой кольцевой дороги. Из общих 35 км с 2008 года построено 22,8 км. Также возведено 9 из 14 развязок, мостов и путепроводов. Пропускная способность кольца – более 90 тыс. автомобилей в сутки.

В текущем году планируется завершить работу по строительству улицы Кошкарбаева (№ 14). По улице Ш. Бейсековой, от проспекта Н. Тлендиева до улицы Конституции, продолжится изъятие земельных участков под дальнейшее строительство. Данная улица с закольцовкой с продолжением улицы Акжол позволит транспорту миновать центр старого города. Планируется открыть проезд по улице Сарайшык, от проспекта Туран до улицы Бейсековой. Данная мера позволит транзитному транспорту миновать центр левобережной части города, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Туран, Кабанбай-батыра и Мәңгілік Ел.

Кроме того, одним из приоритетных направлений работы управления автомобильных дорог в текущем году является подготовка инженерно-транс­портной инфраструктуры города к проведению Международной выставки «ЭКСПО-2017», к новому железнодорожному вок­залу, многофункцио­нальному комплексу «Абу Даби Плаза», а также другим крупным объектам, вводимым к началу проведения выставки.