Обновление жизни

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Аким области Нурмухамбет Абдибеков лично убедился в этом, побывал на месте, где вес­ной бушевала стихия. Первые два дома, как и обещали сельчанам исполнительные власти, в июне были сданы новеселам. Они украсили сильно пострадавшую улицу Футбольную. Один облицованный красивым кирпичом дом был построен за 17 дней, другой – за 27. Работы велись на собственные средства подрядных организаций. И, по предварительным данным, затраты на каждый дом составили 14–17 млн тенге в зависимости от площади. Новое жилье понравилось всем: основательное, качественное, со всеми удобствами.

– Радость огромная. После паводка у нас ничего не осталось. А тут появился новый дом. Большой, светлый, красивый. Даже не верится. Огромное спасибо всем, что не оставили в беде, – счастлива Юлия Малышева.

– Если и остальные подрядчики выполнят обязательства, то поставленная задача – до осени построить и заселить все дома – вполне реальная, – сказал после ознакомления с новостройкой аким области.

На возведение жилых объектов требуется более 6 млрд тенге. Из республиканского бюджета поступил 1 млрд тенге. По выделенной сумме в соответствии с правилами финансирования должны быть подготовлены все документы. Уже более 150 комп­лектов проектно-сметной документации направлено на госэкс­пертизу. Лишь после этого последует дополнительное финансирование из республиканского бюджета, сообщил журналистам Н. Абдибеков. Кроме того, из средств общественного фонда планируется профинансировать строительство 45 домов, у хозяев которых не было правоус­танавливающих документов.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Качество возводимого жилья контролируется не только исполнительными органами, но и будущими новоселами. Сдача остальных домов будет осуществляться поэтапно и должна завершиться к началу сентября. В области по итогам экспертизы в 51 населенном пункте признан аварийным и подлежащим сносу 391 дом.

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