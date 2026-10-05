Обновленную дорогу к Рахмановским ключам открыли в ВКО

Время в пути сократилось на два часа

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В рамках исполнения поручения Главы государства Национальная компания «ҚазАвтоЖол» завершила основные работы на участке автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Алтай – Үлкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» на км 437–450. Движение по обновленному участку протяженностью 13 км открыто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Реализация проекта стала частью комплексного обновления одного из ключевых туристических маршрутов Восточного Казахстана. Общая протяженность автомобильной дороги от Усть-Каменогорска до Рахмановских ключей составляет порядка 450 км. После проведенных ремонтных работ маршрут стал безопаснее и комфортнее, а время поездки сократилось примерно на два часа.

Направление имеет особое значение для развития Катон-Карагайского района и туристической отрасли региона. Автомобильная дорога обеспечивает доступ к Рахмановским ключам, Катон-Карагайскому национальному парку и другим природным объектам Казахстанского Алтая. Улучшение транспортной доступности этого направления создает дополнительные условия для увеличения туристического потока, развития малого и среднего бизнеса, придорожного сервиса и туристической инфраструктуры.

В официальном открытии дороги приняли участие председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, представители дорожных служб и местные жители.

«Для Катон-Карагая качество дороги напрямую связано с развитием туризма, экономики и качеством жизни местных жителей. Сегодня речь идет не просто о ремонте отдельных километров, а о последовательном формировании безопасного и комфортного маршрута от Усть-Каменогорска до Рахмановских ключей. Проведенные работы позволили сократить время в пути примерно на два часа. Следующим важным этапом станет завершение объекта на Осиновском перевале, открытие которого планируется в конце октября текущего года. В совокупности эти проекты значительно улучшат транспортную доступность Катон-Карагая и создадут новые возможности для развития региона», — отметил председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

Средний ремонт участка на км 437–450 был начат в 2025 году и завершен в 2026 году. На всей протяженности 13 км выполнено исправление профиля дороги, устройство слоя из черного щебня и верхнего слоя дорожного покрытия.

В рамках проекта также построены 17 водопропускных труб и три водопропускных лотка, обустроены дренажные канавы и выполнен комплекс работ по обустройству автомобильной дороги. На объекте были задействованы 65 специалистов и около 36 единиц дорожно-строительной техники.

В текущем году работы на направлении «Усть-Каменогорск – Алтай – Үлкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» проводятся на нескольких участках. Последовательное обновление трассы направлено на повышение безопасности движения и транспортной доступности одного из ключевых туристических направлений Восточного Казахстана.

Дополнительный импульс развитию маршрута даст завершение строительства новой дороги в обход Осиновского перевала. В настоящее время на объекте завершаются работы на мостовом переходе. Открытие движения планируется в конце октября 2026 года.

Новый маршрут позволит уйти от сложного горного участка и повысить надежность транспортного сообщения. Особое значение это имеет в зимний период, когда движение через Осиновский перевал осложняется снегопадами, гололедом и другими неблагоприятными погодными условиями. После ввода объекта водителям будет обеспечено более безопасное и устойчивое движение по данному направлению.

Таким образом, последовательно формируется качественный автомобильный маршрут от областного центра до одного из главных туристических кластеров Восточного Казахстана.

Обновление дороги до Рахмановских ключей и завершение объекта на Осиновском перевале создают необходимую инфраструктурную основу для дальнейшего развития Катон-Карагая, роста туристического потока и повышения транспортной доступности Восточного Казахстана.