Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 12 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 972 человека (–976+ и 996 КВИ-), из них в стационарах находятся 204 пациента, на амбулаторном уровне – 1 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 24 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациентa.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

10 апреля зафиксировано 10 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 778, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 429.