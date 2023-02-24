Обновленный прогноз по инфляции в Казахстане представил Нацбанк

Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов заявил, что прогнозы по инфляции в стране пересмотрены в сторону небольшого снижения с учетом новых сценарных условий, а также внешних и внутренних факторов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Галымжан Пирматов сообщил, что в январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%. Главным драйвером остается рост цен на продукты питания.

«Месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд, составив в январе текущего года 1,1%. Несмотря на снижение, она все еще формируется выше среднеисторических значений. Разные оценки базовой инфляции, несмотря на замедление, свидетельствуют о сохранении высокого инфляционного фона в экономике», – обозначил глава Нацбанка. 

В целом, по его словам, инфляционные процессы, несмотря на относительную стабилизацию, формируются на высоком уровне из-за устойчивого внутреннего спроса, перестройки логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политики, а также высоких и нестабильных инфляционных ожиданий населения.

Основными проинфляционными факторами внешней среды остаются неопределенность геополитической обстановки, а также высокие цены на продовольствие. Тем не менее внешний инфляционный фон начал смягчаться. Наблюдается замедление инфляционных процессов во многих странах, в том числе у торговых партнеров Казахстана.

«Прогнозы инфляции с учетом новых сценарных условий, а также внешних и внутренних факторов пересмотрены в сторону небольшого снижения. Так, по нашим прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12% в 2023 году, 6-8% – в 2024 году и 4-6% – в 2025 году. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в странах-торговых партнерах. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции будет пройден в первом квартале текущего года», – резюмировал Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.

 

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