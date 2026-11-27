Правительство Казахстана продолжает работу по модернизации пунктов пропуска в рамках задач, поставленных Главой государства в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле»

Фото: пресс-служба правительства РК

25 ноября 2026 года состоялось совместное открытие модернизированных пунктов пропуска «Жібек жолы» (Туркестанская область) и «Гишт-Куприк» (Ташкентская область), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе модернизации на пункте пропуска построены два пассажирских терминала общей площадью около 10 тыс. кв. м, а также навес для досмотра автомобилей площадью 6 тыс. кв. м. Число полос при въезде увеличено с двух до шести, при этом пассажирские и транспортные потоки разделены. В пиковые периоды инфраструктура позволяет пропускать до 100 тыс. человек в сутки. Кроме того, терминалы оснащены 82 кабинами паспортного контроля и 20 автоматическими системами Q-gate.

Установлены рентгеновские аппараты, сканеры, оборудование радиационного контроля, а также комплексы досмотра автобусов и легковых автомобилей. Это создает условия для повышения эффективности контрольных процедур при сохранении требований безопасности, а также для сокращения времени ожидания и снижения административных издержек при пересечении границы.

Обновленная инфраструктура открывает для Казахстана ряд возможностей. Прежде всего, будет обеспечен рост пассажиропотока и потребительского спроса. Расходы приезжающих на проживание, питание, транспорт, экскурсии и покупки могут формировать дополнительный оборот внутри страны, способствовать росту доходов предприятий и налоговой базы, а также созданию новых рабочих мест.

При этом появляются условия для развития въездного туризма. Модернизированный переход позволяет организовывать автобусные туры, самостоятельные автомобильные путешествия и комбинированные маршруты по двум странам. Казахстанские туроператоры смогут включать в такие программы Шымкент, Туркестан и другие направления, увеличивая тем самым продолжительность пребывания иностранных туристов и экспорт туристических услуг.

Для Туркестанской области и Шымкента это также означает перспективы развития гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, экскурсионных услуг и придорожного сервиса. Особое значение это имеет для малого и среднего предпринимательства: расширяются возможности самозанятости, а также появляются предпосылки для частных инвестиций в сервисную инфраструктуру.

Современная инфраструктура, помимо этого, позволяет развивать регулярные пассажирские автобусные маршруты и туристические перевозки, в том числе транзитные через территорию Казахстана, а также перераспределять нагрузку на соседние пункты пропуска.

Модернизация переходов проведена согласованно по обе стороны границы, что создает условия для деловых поездок, переговоров, поиска партнеров и реализации совместных проектов, а также для кооперации туроператоров и перевозчиков двух стран. Также обновленный пункт пропуска облегчает организацию семейных, образовательных, культурных и деловых поездок, способствуя укреплению связей между гражданами и организациями, а также повышению транспортной связанности Центральной Азии.

Только в 2024 году через «Жібек жолы» прошли более 11 млн человек, что свидетельствует о высокой востребованности этого направления. Пункт ориентирован на физических лиц, легковые автомобили и автобусы, отметили в пресс-службе правительства.