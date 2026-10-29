Обновляется микрорайон

Спортивный ангар появился на месте домов, снесенных после паводка. Теперь здесь создано пространство для тренировок, спортивных встреч и соревнований. Новый объект не только расширит возможности для занятий физкультурой, но и станет частью обновления микрорайона, где после наводнения восстанавливают привычную жизнь.

Проект реализован при поддержке фонда, который участвует в развитии социальной инфраструктуры региона. За последние четыре года в Северо-Казахстанской области при его содействии реализован 21 соцпроект и проведена 31 благотворительная акция. Общая сумма поддержки превысила 20 млрд тенге.