​Обобщая бесценный опыт

Два дня эксперты по межконфессиональным отношениям, развитию гражданского общества, представители подразделений АНК, молодежные лидеры, государственные служащие, религиоведы, профессиональные медиаторы делились опытом, обсуждали роль своих организаций в выполнении ключевых направлений программной статьи Главы государства о модернизации общественного сознания. Как отметил заместитель заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко, цель семинара – повышение знаний и навыков по вопросам обеспечения общественного согласия и стабильности в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Темы, которые были затронуты на десятках лекций и тренингов, были самые разные: это и Третья модернизация страны, и вопросы реализации государственной политики в сфере общественного согласия, и укрепление казахстанской идентичности. Конечно, уделили участники внимание и молодежной политике, роли образования в этой сфере. Причем говорили как о ценностных ориентирах в контексте духовной модернизации, так и о трудоустройстве выпускников и профориентационной работе в школах.

Отдельные блоки были посвящены религиозной безопас­ности и миграции, изучались методы и технологии мониторинга межэтнической ситуации. Много говорилось о деятельности АНК в регионах. Например, был представлен опыт Южно-Казахстанской области в укреплении казахстанской идентичности, обсуждена деятельность Совета общественного согласия АНК Илийского района Алматинской области.