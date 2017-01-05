фото из архива ДЧС области

Дорожные службы региона держат на особом контроле отдельные участки автомагистралей, где в зимнее время чаще всего из-за метелей возникают проблемы. Учли, как говорится, минусы прошлых лет: не секрет, что в снежном плену оказывались нередко огромные вереницы машин с людьми.

По тревоге для ликвидации чрезвычайной ситуации не раз поднимали тогда силы ДЧС облас­ти, чтобы эвакуировать в безо­пасное место десятки водителей, пассажиров автотранс­порта, вызволить технику. Во избежание подобных авральных ситуаций местные власти в нынешнюю зиму подошли к решению вопроса более предусмотрительно и прагматично: за каждым опас­ным участком дорог, особенно на периферии, теперь закреплены специализированные технические службы, организованы обогревательные пункты. Контроль за подрядными организациями, ответственными за зимнее содержание автодорог, исправностью спецтехники, также усилен.

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аязбая Усмангалиева, на зимнее содержание более 5 тыс. км автомагистралей местного значения выделено на эту зиму 305,7 млн тенге. Обслуживанием занимается 31 предприятие, имеющее 201 единицу техники. На сегодня сделан запас около 2,5 тыс. тонн противогололедных и инертных материалов, создан резерв по дизельному топливу в объеме 322,3 тонны. Кроме того, подрядными организациями ведутся работы по снегозадержанию вдоль дорог путем обустройства снежных валов. Чтобы обеспечить безопасность водителей и пассажиров в период неблагоприятных погодных условий, подготовлены 49 пунктов обогрева.

В свою очередь областной филиал РГП «Казавтожол» отвечает в регионе за 1 893,8 км автодорог республиканского значения. На их содержание нынешней зимой выделено 457,6 млн тенге. До конца минувшего года автопарк ведомства был пополнен еще на 13 единиц снегоочистительной техники. Для недопущения заторов и своевременной расчистки проезжей части компанией установлены снегозадерживающие щиты общей протяженностью 4,7 км. При содействии местных исполнительных органов вдоль автодороги Граница РФ (Самара) – Шымкент подготовлены 3 остановочные площадки для автотранс­портных средств, где водители смогут переждать непогоду, не оставляя автомобили вдоль трассы. Как отметил руководитель филиала РГП «Каз­автожол» Баг­лан Баймагамбетов, компания путем тендера наняла дополнительно также частную технику у подрядных организаций, чтобы бесперебойно обслуживать дорогу зимой. Что касается пунктов обогрева, то они созданы на базе дорожных эксплуатационных участков ведомства, которые в случае непогоды могут приютить временно порядка 160 человек. Во всех базах тепло, в основном они газифицированы. Есть вода, свет, спальные места. Кроме того, заключены договоры-намерения со всеми кемпингами вдоль дорог. В них можно разместить, если погода разбушуется, до 700 человек. В частности, кемпинг «Маяк», расположенный на перекрестке дорог в Айтекебийском районе, может принять в своей гостинице до ста человек, предоставить для авто 200 парковочных мест. На участках, подверженных снежным заносам, а это более 500 км, дорожники подготовили также временные стоянки. Со следующего года филиал РГП «Казавтожол» планирует увеличить установку снегозащитных заборов вдоль трасс, заняться посадкой лесополос – для этого ведомство создало на одной из производственных баз собственный лесопосадочный участок. В ушедшем году хозяйственным способом им уже произведена посадка более 2 км лесонасаждений вдоль трассы.