​Обокрала дама кавалера

Свежий выпуск
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Заявление о краже 180 тыс. тенге поступило в УВД от 32-летнего заявителя. По словам мужчины, кто-то проник в его квартиру и похитил деньги. Следов взлома дверного замка или окон эксперты-криминалисты не обнаружили, а значит, решили они, вор имел свободный доступ в нее.

Стражи порядка проверили всех родственников и друзей потерпевшего, опросили соседей, изучили записи видеокамер, установленных во дворе и в подъездах дома. Так и вышли на след подозреваемой – 29-летней подруги заявителя, у которой был дубликат ключа от квартиры. Как пояснила девушка, деньги ей были нужны, чтобы вернуть долг.

По факту кражи начато досудебное расследование.

Популярное

Все
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Куда привела история
«Фишка» от многодетной мамы
Лаиб приглашает на праздник
Мамуля, где ваша дочка?
Предвзятая оценка
Историю делают люди!
Казахстанцев ждут перемены
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Безопасность – важнейшая составляющая
Системная трансформация страны
Под опекой волонтеров
След в истории
И снова о любви
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Свежий выпуск
Дружелюбно, мирно и без провокаций
Свежий выпуск
Голосовали за будущее
Свежий выпуск
Наши в США
Свежий выпуск
Казахстанцев ждут перемены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]