​Обокрала дама кавалера

Заявление о краже 180 тыс. тенге поступило в УВД от 32-летнего заявителя. По словам мужчины, кто-то проник в его квартиру и похитил деньги. Следов взлома дверного замка или окон эксперты-криминалисты не обнаружили, а значит, решили они, вор имел свободный доступ в нее.

Стражи порядка проверили всех родственников и друзей потерпевшего, опросили соседей, изучили записи видеокамер, установленных во дворе и в подъездах дома. Так и вышли на след подозреваемой – 29-летней подруги заявителя, у которой был дубликат ключа от квартиры. Как пояснила девушка, деньги ей были нужны, чтобы вернуть долг.

По факту кражи начато досудебное расследование.