Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане

Под председательством и.о. заместителя Премьер-министра – министра торговли интеграции РК Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

За прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла на 0,2%. Наибольший рост: рожки (+2,1%), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3%), мука, творог и сахар (+0,6%). Снижение цен отмечается по линейке овощной продукции: лук (-4,6%), картофель (-1,8%), капуста (-1,7%) и морковь (-1,5%).

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке.

По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче – выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.

Заслушав информацию акимов, Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.

«Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное – обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий. Создание региональных комиссий по выявлению посредников – это поручение Главы государства. Нужно усилить их работу за счет ресурсов региональных подразделений Министерства торговли и интеграции. Поручаю провести эту работу Комитету торговли», — сказал Жумангарин.

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