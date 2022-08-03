Происшествия
Оборвавшийся провод привел к гибели двух мужчин в Усть-Каменогорске – СМИ
Фото: pixabay.com

Двое мужчин погибли в городе Усть-Каменогорске, пытаясь починить оборвавшийся провод. Трагедия произошла 17 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

О случившемся стало известно от горожан.

«Прошел слух, что когда была буря, на соседней улице Чернова дерево упало, провода оборвало. Отец и сын пошли отодвигать оголенные провода – обоих убило током», – рассказала жительница улицы Стахановской.

«В прошедшую бурю провода обвалились, и двое мужчин погибли. Рядом с нами на пустующем участке растет большое дерево. На днях во время ветра у него отломилась большая ветка и упала на соседскую крышу. Рядом с этим деревом линия электропередачи. Боимся, как бы трагедия не повторилась. Нам сказали, что разрешение на спил дает отдел ЖКХ, позвонили туда, ждем реакции», — поделилась своими опасениями пенсионерка с переулка Челябинского.

Между тем в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что описанный горожанками случай действительно имел место.

«У нас это случай был зарегистрирован, но нашей помощи не понадобилось, потому что мужчины скончались», – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что «17 июля текущего года по факту смерти двух мужчин (1948 и 1973 годов рождения) начато досудебное расследование. Назначена соответствующая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Как пояснили в полиции, «мужчина хотел починить оборвавшийся провод под напряжением и умер, на помощь пришел его сын и тоже скончался». 

Более подробную информацию в ДП предоставить отказались, сославшись на проведение досудебного расследования.

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