​Обоюдные интересы

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Наталья Рыжкова, Карагандинская область
фото предоставлено акиматом

Примерами продуктивности государственно-частного сотрудничества в регионе служат сферы образования и здравоохранения, что объяснимо. Есть спрос – есть и предложение.

В Караганде списки очередников в дошкольные учреждения состоят из фамилий более 5 тыс. малышей. За 2 года благодаря ГЧП удалось открыть 13 частных детсадов. И что удивительно, в них в общей сумме еще остаются свободными 200 мест. При существующей-то очереди?! Почему? Потому что плата за содержание ребенка в частных садах далеко не всем по карману. Чтобы искоренить очередь, надо уравнять государственные и частные дошкольные учреждения в стоимости содержания ребенка.

Пребывание ребенка в частном детском саду обходится в 37 тыс. тенге. Из бюджета на каждого выделяется по 17 тыс. тенге в рамках государственного заказа. Остальные 20 тыс. доплачивает родитель. А это в 2 раза дороже, чем в государственном саду. Если поднять госзаказ на одного ребенка до 25–26 тыс. тенге, то родителям придется доплачивать ежемесячно 11 тыс., что уже приемлемо. В эту сумму входят питание, обучение, развитие, лечебные процедуры.

При таких условиях родители поведут детей в частный сад и не будут стоять в очереди в государственный, тем более что контроль над методическим обеспечением воспитательной и образовательной работы остается за государством. В свою очередь повышенный спрос существенно стимулирует предпринимателя.

– Это выгодно государству. Ему приходится тратить большие деньги на строительство, субсидии и содержание детей в детских садах. Когда строит частник, решая социальную проблему, затраты меньше. Нам уже много заявок поступило от частных предпринимателей, – утверждает руководитель областного управления образования Асхат Аймагамбетов.

Есть, конечно, и сложности с инвесторами. Так, например, по проекту областного акимата в рамках ГЧП было запланировано строительство 15 детских садов: 11 – в Караганде и 4 – в Темиртау. Государство все взятые обязательства выполнило: были выделены участки под строительство, создана инфраструктура. Конкурс по Караганде сос­тоялся. Но турецкая компания, планирующая строительство, после заключения договора не смогла привлечь финансирование на реализацию проекта.

Участки с подведенными коммуникациями ждут своего часа. Правда, один из детских садов в Караганде все же построили. Он стал бюджетным и был сдан в эксплуатацию в прошлом году в микрорайоне «Кендала-2».

В здравоохранении государственно-частное парт­нерство активизировалось после изменения законодательства в 2015 году. Тогда в области было реализовано сразу 3 проекта на 350 млн тенге: открыты офтальмологические диагностические центры в государственных клиниках и кабинет компьютерной томографии в государственной поликлинике.

В прошлом году по программе ГЧП облздрав планировал более 12 проектов. Пока реализовано 7. До конца текущего года надеются реализовать столько же на общую сумму 2,8 млрд тенге частных инвестиций.

Конечно, в реализации государственно-частного партнерства область ориентируется и на другие сферы. Но в областном управлении экономики и финансов не стали раскрывать подробности. Видимо, опасаются сглазить. Бизнесменам же интересны возможности развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, производства и передачи тепловой энергии.

В целом сегодня взаимодействие в этой сфере выходит на новый уровень. Усовершенствован механизм распределения рисков, адаптированы меры государственной поддержки к условиям рынка. Сняты ограничения на допуск по сферам деятельности. Теперь ГЧП можно применять абсолютно во всех отраслях, даже в сфере обороны и национальной безопасности, подчеркнули в АО «НК «СПК «Сарыарка».

По мнению заместителя председателя правления АО «НК «СПК «Сарыарка» Нурлана Исабаева, у бизнеса появилась широкая возможность выступать с инициативами и откликаться на приглашение государства к сотрудничеству. Есть на­дежда, что скоро мы увидим проекты, которые докажут состоятельность малого и среднего бизнеса в регионе. 

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