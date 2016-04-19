​Обоюдный интерес

В данном случае слово «очередной» очень важно. В прошлом году по инициативе начальника ДВД Берика Билялова встречи в формате «круглого стола» между стражами порядка и предпринимателями при­обрели регулярный характер. В их ходе, в частности, стороны закрепили соглашением совместно составленный план по выявлению, предупреждению и пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией. В результате с начала года в регионе выявлено 134 нарушения антиалкогольного законодательства – втрое больше, чем за аналогичный период 2015-го. Выиграли от того не только добросовестные предприниматели, но и все североказахстанцы: количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в I квартале снизилось на 15%, а это более чем убедительный аргумент.

Нельзя обойти вниманием тональность состоявшегося разговора. Не секрет, что в общественном сознании существует стереотип восприятия взаимоотношений между людьми в погонах и, к примеру, торговцами как антагонизм по определению. Однако сделавшему ставку на максимально возможную открытость ведомства, постоянные (а главное действенные) контакты со всеми слоями населения генерал-майору Берику Билялову удалось в сравнительно короткий срок сломать подобное мнение, и сейчас авторитет североказахстанских полицейских в глазах общественности высок как никогда.

Вспоминается состоявшаяся месяц назад встреча начальника ДВД (а подчиненные ему руководители служб либо присутствовали в зале лично, либо посредством Интернета) с перевозчиками. Это отнюдь не был обмен любезностями, тем и другим было что сказать друг другу, но регулярные контакты давно показали, что в основном интересы сторон полностью совпадают.

Так что на сей раз председатель ассоциации «Северо-Казахстанский автотранспортный союз» Галина Семенова не только искренне благодарила руководство ДВД за внимание к проблемам перевозчиков, организацию совместных рейдовых мероприятий по укреплению дорожной дисциплины, но и высказывала предложения по дальнейшей совместной работе в полной уверенности, что ее слова будут услышаны и вызовут соответствующую реакцию.

Должный уровень правопорядка, отметил директор Палаты предпринимателей Турар Искаков, одно из существенных условий как для развития предпринимательской деятельности, так и для функционирования государства в целом: незаконная реализация товаров, нелегальные перевозки и тому подобные «вольности» бьют и по карману добросовестных субъектов бизнеса, и по бюджету. Вновь полное совпадение интересов. Как и по другим направлениям, например, председатель правления ОО «Союз предпринимателей «Риск» Игорь Бухонин подчеркнул: «Заметно активизирована работа участковых инспекторов с владельцами магазинов по принятию мер технического укрепления и созданию безопасных условий. В этом направлении взаимодействие должно быть продолжено».

Таким образом, новый меморандум, закрепив и развив на практике оправдавшие себя наработки, пополнился новыми, подсказанными жизнью векторами сотрудничества. Можно считать, что подписи под документом поставили и начальники районных отделов полиции, присутствовавшие за «круглым столом» в селекторном режиме.