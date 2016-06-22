​Обозначены ключевые направления в работе администрации

В ходе встречи Глава государства поблагодарил Нурлана Нигматулина за проделанную работу в должности руководителя Администрации Президента и пожелал дальнейших успехов в парламентской дея­тельности.

– За прошедшие два года в стране состоялись президентские и парламентские выборы, которые были организованы на высоком уровне, получили положительную оценку и продемонстрировали сплоченность нашего народа. Нурлан Нигматулин уже долгие годы работает вместе со мной, на всех участках он со знанием дела и с профессионализмом решал поставленные задачи, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев представил участникам встречи нового руководителя Администрации Президента – Адильбека Джаксыбекова.

– Он ранее уже работал на этом посту, занимал другие различные должности. На этом направлении необходим опытный человек, который взвешенно подходит к решаемым задачам, – сказал Президент.

Также Нурсултан Назарбаев обозначил основные приоритеты в работе Администрации Президента, отметив важность эффективного контроля за исполнением поручений, сообщила пресс-служба Главы государства.