В ближайшее время в Алматинской области начнется подготовка к весенне-полевым работам, площади посевов основной сельхозкультуры – сахарной свеклы – увеличат до 9 тыс. га. Планируется собрать 300 тыс. тонн сырья и получить на выходе 30 тыс. тонн сахара. В дополнение к Коксускому сахзаводу готовится запуск аналогичного предприятия в соседнем Аксуском районе, без которого невозможно достичь намеченных результатов. Об этом и многом другом рассказал глава региона Амандык Баталов в ходе отчетной встречи с населением.

По итогам минувшего года, как сообщил аким, достигнуты неплохие показатели в экономическом развитии Жетысу. В частности, создается благоприятный инвестиционный климат, несколько транснацио­нальных компаний уже строят мясоперерабатывающие комплексы, заводы по производству макаронных изделий, горюче-смазочных материалов, переработке картофеля. В целях дальнейшего привлечения инвестиций акцент ставится на создание индустриальных зон в ряде районов и городов. Это позволит насытить рынок местными товарами, а также простимулирует их экспортную направленность.

В аграрном секторе продолжится возрождение базовых отраслей: свекловодства, кукурузоводства, садоводства. Предусмотрено восстановление ирригационных сетей с вовлечением в сельхозоборот 126 тыс. га орошаемых земель. В регионе ежегодно растет производство мяса и молока, однако уровень их переработки остается низким: 30–40%. Основная причина – качество продукции не соответствует стандартам, так как значительная часть производится на личных подворьях крестьян. В связи с этим требуется активизировать работу по созданию сельхозкооперативов, объединив в них 268 тыс. личных подсобных хозяйств.

Докладчик акцентировал внимание собравшихся на реа­лизации инфраструктурных проектов. Поручено увеличить темпы ввода жилья, начать газификацию областного цент­ра. Совсем скоро начнется реконструкция автодорог ­Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Ушарал – Достык. В планах увели­чить уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями до 92%, к 2018 году полностью ликвидировать аварийные и трехсменные школы. Решено в каждом районном центре ­построить физкультурно-оздоровительные комплексы для детей, в целях развития туризма продолжить обустройство побережья озер Алаколь и Балхаш.

В числе других приоритетных направлений создание продовольственного пояса вокруг Алматы, развитие предпринимательства, вопросы утилизации и переработки бытовых отходов. Как отметил Амандык Баталов, в регионе не хватает оптово-распределительных и логистических центров, современных рыночных комплексов. Кроме того, в отдельных районах доля поступлений в бюджет от субъек­тов МСБ остается низкой: 12–20%. По причине отсутствия мусороперерабатывающих заводов на территории области скопилось 8,4 млн тонн ТБО. А это может вылиться в реальную угрозу окружающей среде.

Отвечая на вопросы пришедших на встречу земляков, аким заверил, что ни одно их обращение не останется без внимания властей. Главная задача чиновников – детальное, точечное решение острых проблем населения.