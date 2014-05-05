Обращайтесь – вам ответят

Деятельность данного центра направлена на проведение разъяснительной работы среди предпринимателей по вопросам получения кредита в рамках выделенных 100 млрд. тенге из Национального фонда РК для оказания экстренной поддержки экономике. Напомним, что эти средства размещены в 13 коммерческих банках, которые уже начали кредитовать МСБ под 6% годовых. 50 млрд. тенге будут направлены на финансирование новых проектов малого и среднего бизнеса, из которых 25 млрд. тенге – на производство пищевых продуктов. Еще 50 млрд. тенге направлены на рефинансирование ранее выданных кредитов субъектам МСБ в обрабатывающей промышленности.

Call-центр фонда «Даму» доступен для всех жителей городов и районов Республики Казахстан по номеру 1408. Звонки по Казахстану бесплатно.

Олег МИРОВ