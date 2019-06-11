Обращение Ассамблеи народа Казахстана

На досрочных президентских выборах в конкурентной борьбе Президентом Респуб­лики Казахстан избран Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Его кандидатуру на XIX внеочередном съезде партии «Nur Otan» выдвинул Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Тем самым был обозначен четкий и понятный механизм преемственности стратегичес­кого курса Елбасы, который за годы независимости вывел Казахстан в число успешных, состояв­шихся и динамично развивающихся государств. Благодаря этому сегодня мы все уверены в стабильности, безо­пасности и поступательном прогрессе нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев одержал убедительную победу на основе четкого и выверенного взгляда в будущее, который нашел выражение в предвыборной платформе «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».

Эта платформа адресована всему народу Казахстана. В ней, как в капле воды, нашли отражение чаяния простых людей и надежды предпринимателей, стремления интеллигенции и запросы гражданского общества.

Стабильность, мир и согласие, сильная социальная политика, равенство прав всех граждан вне зависимости от национальности, вероисповедания, имущественного положения – эти прио­ритеты платформы Касым-Жомарта Токаева нашли живой отклик в сердце каждого гражданина.

Поэтому Президент Токаев избран народом страны и будет народным Президентом.

Кандидатуру избранного Президента единодушно поддержали все этнокультурные объединения страны. По их инициативе была проведена общенацио­нальная по масштабам акция «Форум народа Казахстана «Наш выбор – единст­во и согласие!»

Она стала убедительной демонстрацией активной поддержки вновь избранного Главы государства со стороны всех казахстанских этносов.

Результаты выборов неопровержимо доказали, что наш народ проявил высокую политическую культуру, гражданскую зрелость и сделал объективный выбор в пользу своих прагматичных интересов.

Мы уверены, что пожелания всех политичес­ких партий и общественных организаций будут услышаны и учтены избранным Президентом Казахстана К. Токаевым в его дальнейшей работе.

Сегодня победу празднует народ Казахстана!

Ассамблея народа Казахстана позд­равляет всех граждан и призывает сплотиться вок­руг новых целей и задач государственного строительства.

Мы призываем приложить все усилия для достижения наших общих целей в развитии независимого Казахстана как прогрессивного государства с динамичной экономикой, социально справедливым обществом, равными возможностями и благополучием для всех.

Теперь наша главная задача – воп­лотить предвыборную программу Президента К. Токаева в конкретику весомых и реальных дел с результатами, ощутимыми для каждого граж­данина страны.

Ассамблея народа Казахстана обращается ко всем политическим партиям, общественным организациям поддержать наш призыв развернуть широкую работу по дальнейшему строительству благополучного и процветаю­щего Казахстана.

Ассамблея народа Казахстана,

г. Нур-Султан, 10 июня 2019 года

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