​ОБРАЩЕНИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение о проведении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года.

Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, руководители этнокультурных объединений, представители советов общественного согласия, советов матерей, научно-экспертного совета, молодежного движения «Жаңғыру жолы», научной и творческой интеллигенции, клубов журналистов и средств массовой информации ассамблеи, целиком и полностью поддерживаем это решение.

Данный шаг является свое­временным и необходимым, он продиктован самим временем.

Верховная власть в Казах­стане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Основным законом страны.

Проведение выборов путем прямого волеизъявления народа позволит снять любую неопределенность.

Сегодня страной реализуются масштабные программы по обеспечению развития экономики, решению социальных вопросов, стабильного роста доходов и качества жизни народа. От эффективного и качественного их исполнения зависит благополучие всех казахстанцев.

Нам всем нужны стабильность и единство общества, уверенность в завтрашнем дне, рабочие места, гарантии социальных выплат, заработной платы, стипендий.

Мы отчетливо понимаем, что при непростых глобальных процессах сохранение и приумножение достигнутого возможно лишь в условиях преемственности стратегического курса Елбасы, продолжения проводимой сбалансированной внутренней и внешней политики.

Это жизненно необходимо.

Обеспечить успешное развитие государства и общества, эффективное государственное управление, безопасность и стабильность призван Президент Республики Казахстан – гарант Конституции страны, прав и свобод человека и гражданина.

Внеочередные президентские выборы станут патриотическим актом по сплочению народа, дадут мощный импульс стабилизации экономики, обеспечению гражданского мира, социальной стабильности для решения ключевых задач поступательного развития страны и благополучия наших граждан.

Ассамблея народа Казахстана убеждена, что президентские выборы послужат дальнейшему укреплению общественного согласия и общенационального единства в нашей стране.

Мы, осознавая свою ответственность перед будущим, исходя из высших интересов народа и страны, выполняя свой гражданский и патриотический долг, поддерживаем проведение внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

Мы призываем всех казахстанцев поддержать данное решение как единственно правильный выбор в пользу благополучия и процветания народа Казахстана, во имя будущих поколений!

г. Нур-Султан, 10 апреля 2019 года