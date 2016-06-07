Ассамблея народа Казахстана решительно осуждает проявления экстремизма, имевшие место в городе Актобе 5 июня.
Эти события произошли в канун наступления священного для всех мусульман мира месяца Рамазан.
Этот кощунственный акт – вызов всем нам, народу Казахстана.
Такие деяния всегда и везде направлены на то, чтобы посеять страх и неуверенность в людях, создать панику, нарушить единство и сплоченность граждан.
Народ Казахстана как единая гражданская нация, как патриоты своей страны единодушно осуждает этот бесчеловечный акт.
Любым стремлениям раскачать ситуацию, дестабилизировать мир и согласие в нашей стране мы противопоставляем нашу верность принципам единства, общественного согласия и гражданского патриотизма.
Ассамблея народа Казахстана глубоко соболезнует семьям и близким погибших.
Ассамблея народа Казахстана безоговорочно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане и призывает народ Казахстана еще больше сплотиться вокруг выверенного курса Главы государства на укрепление и развитие безопасного, благополучного и стабильного Казахстана.
Каждый из нас сегодня должен проявить бдительность и спокойствие, чувство высокого гражданского долга и ответственности, защитить стабильность.
Пусть все знают, что мы – единый народ, мы – граждане и патриоты своей страны!
Совет Ассамблеи народа Казахстана
6 июня 2016 года