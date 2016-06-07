Ассамблея народа Казахстана решительно осуждает проявления экстремизма, имевшие место в городе Актобе 5 июня.

Эти события произошли в канун наступления священного для всех мусульман мира месяца Рамазан.

Этот кощунственный акт – вызов всем нам, народу Казахстана.

Такие деяния всегда и везде направлены на то, чтобы посеять страх и неуверенность в людях, создать панику, нарушить единство и сплоченность граждан.

Народ Казахстана как единая гражданская нация, как патриоты своей страны единодушно осуждает этот бесчеловечный акт.

Любым стремлениям раскачать ситуацию, дестабилизировать мир и согласие в нашей стране мы противопоставляем нашу верность принципам единства, общественного согласия и гражданского патриотизма.

Ассамблея народа Казахстана глубоко соболезнует семьям и близким погибших.

Ассамблея народа Казахстана безоговорочно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане и призывает народ Казахстана еще больше сплотиться вокруг выверенного курса Главы государства на укрепление и развитие безопасного, благополучного и стабильного Казахстана.

Каждый из нас сегодня должен проявить бдительность и спокойствие, чувство высокого гражданского долга и ответственности, защитить стабильность.

Пусть все знают, что мы – единый народ, мы – граждане и патриоты своей страны!

Совет Ассамблеи народа Казахстана

6 июня 2016 года