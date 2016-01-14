​Обращение депутатов Мажилиса Парламента РК с инициативой о проведении досрочных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней

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Сложная геоэкономическая и геополитическая ситуация в мире сопровождается ростом международной напряженности, вспышкой новых конфликтов и усилением террористических угроз.

Казахстан за 25 лет суверенного развития не раз сталкивался с вызовами мировых кризисов, и мы всегда давали достойный ответ. Более того, мы все­гда использовали такой период как возможность для выхода на качественно новый уровень развития.

Поэтому наша страна всегда выходила из каждого мирового кризиса обновленной и сильной.

И сейчас у Казахстана есть четкий план преодоления новых глобальных вызовов. Благодаря политике Елбасы, Президента страны Н. А. Назарбаева у нас есть стратегия и конкретный План нации не только по противодействию мировому кризису, но и развитию страны в новой глобальной реальности.

Сегодня – время быстрых и безотлагательных действий.

В связи с этим для того, чтобы незамедлительно приступить к реализации новых реформ уже сейчас, а также для эффективной реализации антикризисных мер, мы выступаем с инициативой о досрочном прекращении полномочий Мажилиса V созыва и назначении новых выборов в Парламент.

Во-первых, нынешний Мажилис выполнил свою историческую миссию, создав законодательную базу реализации Плана нации.

Парламентом принято порядка 80 законов. По каждой из Пяти институциональных реформ Президента выработаны «дорожные карты» по их реализации.

И сейчас, когда наступает новый исторический период, начинается масштабная модернизация страны и практическая реализация по всем направлениям президентских реформ, принципиально важно, чтобы партии получили новый мандат доверия избирателей.

Во-вторых, в это ответственное время для эффективной реализации антикризисных мер нужна широкая общественная консолидация. Только единство и слаженные действия позволят нам выдержать новые экономические удары.

В-третьих, чтобы синхронизировать наши действия по реализации реформ на всех уровнях, необходимо совместить выборы в Парламент с выборами в местные маслихаты.

Это позволит в условиях кризиса не затягивать на долгий период избирательный цикл и значительно сократить затраты бюджета на организацию и проведение выборов.

На основе изложенных позиций мы обращаемся к Главе государства с инициативой принять Указ Президента Республики Казахстан о досрочном рос­пуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва и назначении досрочных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Осознавая всю ответственность текущего исторического момента, общность целей и задач, данное обращение принимается депутатами всех трех парламентских фракций.

Мы обращаемся ко всем политическим партиям, которые не раз заявляли о своей готовности участвовать в парламентской борьбе и взять на себя часть ответственности за реализацию государственной стратегии и политики, принять участие в новых выборах – в честной и открытой борьбе.

Мы также обращаемся ко всем общественным объединениям и неправительственным организациям страны, ко всем гражданам с призывом поддержать нашу инициативу.

Мы вступаем в новый и ответственный период развития страны, и только укрепляя единство и сплоченность, мы защитим наши достижения и выведем нашу Родину на новые рубежи развития!

Наш Казахстан – наш общий дом!

У нас Одна Родина, Одна Судьба!

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