Обращение Главы государства к авторам поздравлений, поступивших в связи с днем его рождения и Днем столицы Свежий выпуск 546

В мой адрес в последнее время поступили тысячи писем, телеграмм, телефонных звонков с поздравлениями по случаю юбилея и Дня столицы.

Они приходят от простых тружеников, от имени многотысячных коллективов промышленных и аграрных предприятий.

Теплые слова высказали представители образования и медицины, науки и культуры, общественных объединений, ветераны и студенты.

Особенно волнует, что поздравления присылали дети, которые выражали свои самые теплые чувства и поздравления. Это очень радует, поскольку они – будущее нашей страны. Они тоже видят цели и задачи, которые я ставлю, поэтому их добрые пожелания меня очень волнуют и радуют.

Целый ряд лидеров государств и международных деятелей выразили свои лучшие пожелания – что говорит об авторитете нашей страны в мире.

Хотел бы от всей души поблагодарить вас за искренние поздравления, а также сказать спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете своим трудом, учебой, творчеством во благо нашего Казахстана.

Для меня самое лучшее поздравление – это новые успехи нашей страны и каждого ее гражданина!

Желаю всем крепкого единства, благодаря которому нам по плечу любые вершины, а также благополучия, добра и счастья каждой семье!



