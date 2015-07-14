Обращение Главы государства к авторам поздравлений, поступивших в связи с днем его рождения и Днем столицы

Свежий выпуск
546
В мой адрес в последнее время поступили тысячи писем, телеграмм, телефонных звонков с поздравлениями по случаю юбилея и Дня столицы.
Они приходят от простых тружеников, от имени многотысячных коллективов промышленных и аграрных предприятий.
Теплые слова высказали представители образования и медицины, науки и культуры, общественных объединений, ветераны и студенты.
Особенно волнует, что поздравления присылали дети, которые выражали свои самые теплые чувства и поздравления. Это очень радует, поскольку они – будущее нашей страны. Они тоже видят цели и задачи, которые я ставлю, поэтому их добрые пожелания меня очень волнуют и радуют.
Целый ряд лидеров государств и международных деятелей выразили свои лучшие пожелания – что говорит об авторитете нашей страны в мире.
Хотел бы от всей души поблагодарить вас за искренние поздравления, а также сказать спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете своим трудом, учебой, творчеством во благо нашего Казахстана.
Для меня самое лучшее поздравление – это новые успехи нашей страны и каждого ее гражданина!
Желаю всем крепкого единства, благодаря которому нам по плечу любые вершины, а также благополучия, добра и счастья каждой семье!

Популярное

Все
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Футзал по-журналистски
Криминалистика – это целое искусство
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Минутой молчания и троекратным салютом почтили память погибших полицейских
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
В Адмкодексе РК есть две статьи, предусматривающие наказание за мусор, оставленный в неположенных местах
В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул»
Нет границ между городом и селом
«Перезагрузка» партии «Ауыл»
По ту сторону экрана
Конек динамовца Амира Маймуратова – скорость!
Как министр удивился припискам по поголовью скота
Кто на выдумку хитер?
Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало возможным в РК
О бесконтрольности подготовки к отопительному сезону заявил Бектенов
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Фермеры готовятся к приходу сайги
Банкрот? А жена разрешила?
Вплавь покоряя моря и проливы
Во сколько оценят бесценный сад?
Когда бизнес в надежных руках
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе
Не менее 11 человек погибли из-за наводнения в Сальвадоре
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Как исполняются наказы избирателей
Законы о противодействии торговле людьми рассмотрят сенаторы
Комиссия приглашает к обсуждению
Предотвратить нашествие саранчи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]