​Обращение Главы государства к Сенату

В соответствии с подпунктом 4) статьи 44, подпунктом 2) статьи 55 Конституции Республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев обратился к Сенату Парламента с просьбой дать согласие на назначение временно исполняющего обязанности помощника Президента – заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Данияра Акишева на должность председателя Национального банка.



Президент отметил компетентность и большой опыт Д. Акишева.



– Он с отличием окончил Казахскую государственную академию управления. Более 18 лет проработал в Национальном банке, из них семь лет – в должности заместителя председателя. В настоящее время работает в Администрации Президента, всесторонне изучил экономические вопросы и состояние дел в нашей стране, – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Национальный банк является важнейшим элементом системы управления, особенно государственными финансами.



– Сейчас снижено доверие к банку и национальной валюте – тенге, этого допустить нельзя. В стране ощущается дефицит тенговой ликвидности, снижается объем кредитования экономики. Это плохие показатели, над их исправлением необходимо работать. Уверен, что образование и опыт Д. Акишева помогут справиться ему с этой задачей. Обращаюсь к Сенату Парламента с просьбой поддержать мое решение во благо финансовой системы страны, – сказал Президент.



Глава государства отметил, что на состояние отечественной экономики влияет ряд факторов, среди которых снижение цен на основные экспортные товары, геополитическая обстановка в мире, а также экономическая ситуация в Китае, сообщила пресс-служба Президента.



– Все эти вызовы мы преодолеем, для этого у нас имеются соответствующие возможности, разработаны планы. Государственный долг Казахстана находится на низком уровне. Мы обладаем резервами в объеме 40% ВВП, и если мы будем эффективно их использовать, то сможем продолжать развитие экономики и не ухудшать социальное самочувствие населения. Проводимые нами индустриализация и инфраструктурная программа «Нұрлы жол» направлены на то, чтобы снизить давление негативных внешних обстоятельств. Еще раз обращаюсь ко всем крупным промышленным предприятиям, чтобы они обеспечивали сохранение рабочих мест, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

