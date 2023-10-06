Обращение к истокам

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Михаил Тё

Жители и гости Тараза на один день смогли окунуться в поистине волшебную атмосферу национальных традиций, которую создал фестиваль «Киіз Fest», посвященный Дню города.

Мероприятие прошло в формате творческого конкурса, направленного на возрождение искусства изготовления войлочных изделий и пропаганду наследия предков.

Пешеходная зона «Арбат» была уставлена небольшими мастерскими, спонтанно устроенными местными ремесленниками. Причем на фестивале можно было увидеть не только сам процесс создания предметов быта из войлока, но и приготовление различных блюд казахской кухни. Каждый был занят своим делом: в одном месте рубили дрова и грели воду, в другом – месили тесто и жарили баурсаки, в третьем – тянули пряжу и делали ковры.

В народном ремесле померились силами 12 групп таразских рукодельниц. Они продемонстрировали жюри свои готовые изделия, показали методику и технику их изготовления, рассказали об особенностях работы с материалом. Лучших мастеров выбирали в двух номинациях – «Ұршық иіру» и «Киіз басу».

По итогам конкурса в номинации «Ұршық иіру» третье место заняла группа «Шолпы», на втором месте оказались представители «Шебер шаңырақ». Обладательницей главного приза стала группа «Асыл мұра».

В номинации «Киіз басу» дип­лом третьей степени жюри вручило команде «Шебер шаңырақ». На второе место вышла группа «Өшпес мұра». В этой категории лучшим стал коллектив «Асыл қазына». Награды победителям вручил заместитель акима Тараза Дауир Даулетов.

– Фестиваль «Киіз Fest» организован в нашей республике впервые, – отметил Дауир Даулетов.  – Казахский народ знает цену изделиям из войлока, они были его спутниками многие столетия. С ними связаны многие традиции и обряды казахов. Техника их изготовления передавалась из поколения в поколение. Для нас важно сохранить это народное ремесло. Современная молодежь должна знать, как изготавливались кошмы и другие предметы быта из войлока. Ведь они составляют часть большого материального наследия кочевников – наших предков. Возрождение традиций изготовления кошмы, пропаганда народного промысла – именно в этом и заключается основная цель фестиваля.

Участники фестиваля считают важным проводить подобные мероприятия как можно чаще, поскольку они привлекают внимание общественности к древнему ремеслу и, самое главное, вызывают интерес у подрастающего поколения. Дело в том, что его технологией владеют в основном люди старшего возраста, и на сегодня стоит задача передать эти знания молодежи, которая, надо сказать, все больше тянется к искусству валяния шерсти.

Единственным минусом жамбылские ремесленники назвали недостаток времени, ведь сам процесс трудоемкий и сложный. Во-первых, подготовка к самому состязанию занимает определенный период. Во-вторых, необходимо больше времени на саму работу. Так, на изготовление текемета было выделено всего пять часов, а этого, по словам местных умельцев, очень мало, чтобы делать его с нуля, применяя все положенные действия. Даже на то, чтобы сделать оригинальные орнаменты на изделии, помимо умения необходимо время. По этой причине в ходе конкурса для упрощения работы и ускорения процесса мастера использовали шаблоны, чего по большому счету не должно быть.

Если говорить в целом о развитии войлочного искусства в регионе, то отмечается довольно хорошая тенденция. Два года назад число умельцев составляло порядка 20 человек. На сегодня только в одном общественном объединении ремесленников
(а их четыре) их больше 30, и этот показатель постоянно растет, что не может не радовать. Кроме того, организаторы уверены, что среди сельского населения есть немало пока еще неизвестных широкой общественности мастеров по войлоку. Будем их искать.

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