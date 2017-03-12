​Обращение Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050»

10 марта 2017 года, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», заложив фундамент для нового этапа политической, экономической и социальной модернизации Казахстана.

Беспрецедентное по своим масштабам всенародное обсуждение инициированной Главой государства конституционной реформы, более 6 тыс. предложений граждан Казахстана по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, всестороннее рассмотрение и принятие высшим законодательным органом страны поправок в Основной закон – это убедительная демонстрация гражданского согласия и единства народа Казахстана, свидетельство единодушной поддержки казахстанцами государственного курса Лидера нации на модернизацию страны.

Как подчеркнул Елбасы на совместном заседании палат Парламента, конституцион­ная реформа прежде всего нацелена на консолидацию нашего общества.

В новой реальности, учитывая масштабность и сложность задач, поставленных Президентом страны в рамках Третьей модернизации и Стратегии развития «Казахстан-2050», значение таких фундаментальных ценностей, как независимость, единство, стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие, будет только возрастать.

Принципиально важным положением Основного закона является сохранение сильной президентской власти и закрепление в обновленной Конституции особой роли основателя независимого Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Под выдающимся руководством Первого Президента независимого Казахстана, главного архитектора казахстанского успеха, наша республика всего за четверть века преобразилась в известное всему миру сильное и авторитетное государство – центр стабильности, единства и бурного экономического развития.

Обновленная Конституция создает мощный потенциал для более эффективной и скоординированной работы всей системы государственного управления. Расширение исполнительных полномочий и самостоятельности Правительства в сфере экономики и вместе с тем усиление его ответственности и подотчетности перед Парламентом являются дополнительным резервом устойчивости политической системы и развития страны на долгие годы вперед.

Возрастающая роль Парламента в контро­ле над деятельностью Правительст­ва потребует от Правительства качественно нового уровня текущей и стратегической работы, повышения прозрачности и подот­четности высшему законодательному органу, а в его лице – народу Казахстана.

Это имеет ключевое значение для достижения целей инновационного развития экономики Казахстана и уровня 30 ведущих стран мира.

Повышение роли Парламента и местных представительных органов усиливает ответственность и возможности развития всех политических партий Казахстана в качестве основного связующего звена между народом и властью, активных субъектов политических процессов и общественных дискуссий, артикуляции интересов всех социальных групп. Внесенный в Конституцию огромный потенциал развития политической системы накладывает дополнительные требования по модернизации ко всем политическим партиям и общественным объединениям страны.

Эпохальная модернизация Основного закона страны потребует масштабной работы по приведению в соответствие действующих законов, широкого участия гражданского общества в совершенствовании всей законодательной базы и дальнейшей реализации конституционных реформ.

Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», как наиболее представительное и авторитетное объединение ведущих политических сил и неправительственных организаций, выражающее интересы всех социальных групп, призываем всех граждан страны поддержать конституционные реформы и принять активное участие в их реализации во имя общественного согласия и мира, стабильности и процветания нашей страны!