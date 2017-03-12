​Обращение Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050»

10 марта 2017 года, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», заложив фундамент для нового этапа политической, экономической и социальной модернизации Казахстана.
Беспрецедентное по своим масштабам всенародное обсуждение инициированной Главой государства конституционной реформы, более 6 тыс. предложений граждан Казахстана по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, всестороннее рассмотрение и принятие высшим законодательным органом страны поправок в Основной закон – это убедительная демонстрация гражданского согласия и единства народа Казахстана, свидетельство единодушной поддержки казахстанцами государственного курса Лидера нации на модернизацию страны.
Как подчеркнул Елбасы на совместном заседании палат Парламента, конституционная реформа прежде всего нацелена на консолидацию нашего общества.
В новой реальности, учитывая масштабность и сложность задач, поставленных Президентом страны в рамках Третьей модернизации и Стратегии развития «Казахстан-2050», значение таких фундаментальных ценностей, как независимость, единство, стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие, будет только возрастать.
Принципиально важным положением Основного закона является сохранение сильной президентской власти и закрепление в обновленной Конституции особой роли основателя независимого Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Под выдающимся руководством Первого Президента независимого Казахстана, главного архитектора казахстанского успеха, наша республика всего за четверть века преобразилась в известное всему миру сильное и авторитетное государство – центр стабильности, единства и бурного экономического развития.
Обновленная Конституция создает мощный потенциал для более эффективной и скоординированной работы всей системы государственного управления. Расширение исполнительных полномочий и самостоятельности Правительства в сфере экономики и вместе с тем усиление его ответственности и подотчетности перед Парламентом являются дополнительным резервом устойчивости политической системы и развития страны на долгие годы вперед.
Возрастающая роль Парламента в контроле над деятельностью Правительства потребует от Правительства качественно нового уровня текущей и стратегической работы, повышения прозрачности и подотчетности высшему законодательному органу, а в его лице – народу Казахстана.
Это имеет ключевое значение для достижения целей инновационного развития экономики Казахстана и уровня 30 ведущих стран мира.
Повышение роли Парламента и местных представительных органов усиливает ответственность и возможности развития всех политических партий Казахстана в качестве основного связующего звена между народом и властью, активных субъектов политических процессов и общественных дискуссий, артикуляции интересов всех социальных групп. Внесенный в Конституцию огромный потенциал развития политической системы накладывает дополнительные требования по модернизации ко всем политическим партиям и общественным объединениям страны.
Эпохальная модернизация Основного закона страны потребует масштабной работы по приведению в соответствие действующих законов, широкого участия гражданского общества в совершенствовании всей законодательной базы и дальнейшей реализации конституционных реформ.
Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», как наиболее представительное и авторитетное объединение ведущих политических сил и неправительственных организаций, выражающее интересы всех социальных групп, призываем всех граждан страны поддержать конституционные реформы и принять активное участие в их реализации во имя общественного согласия и мира, стабильности и процветания нашей страны!