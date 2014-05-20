Предстоящее подписание Договора о Евразийском экономическом союзе является ярким свидетельством успешности курса на интеграцию и объединение усилий трех стран с целью укрепления национальных экономик, а также повышения благосостояния простых граждан.

Все более очевидно, что на фоне нарастающей глобальной экономической конкуренции жизненно важным условием для качественного рывка в развитии становится эффективное взаимодействие с внешним миром, участие как в глобальных, так и региональных интеграционных объединениях.

Это однозначно подтверждает и общемировая практика. Так, все 30 наиболее развитых стран мира, в число которых Казахстан стремится войти, являются членами различных торгово-экономических объединений. В настоящее время в мире насчитывается более 200 региональных интеграционных проектов, куда входит абсолютное большинство членов мирового сообщества.

Об экономической привлекательности евразийской интеграции и наличии значительных выгод для государств-участников свидетельствует также и высокий интерес к объединению со стороны таких стран, как Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Чили, Израиль, Пакистан, Иран, Турция, Индия, Вьетнам и других.

Президент нашей страны, определив главные векторы развития государства на долгосрочную перспективу, предложил конкретный Национальный план действий – Стратегию «Казахстан-2050».

В стране за годы независимости, благодаря проводимому Елбасы курсу, реализованы масштабные реформы в экономике и политике, зримо улучшившие жизнь казахстанцев и способствовавшие стабильному развитию общества. Решена историческая задача создания собственной государственности.

Укрепление таких непреходящих ценностей нашего общества, как единство и согласие, а также каждодневный труд и созидательная энергия всех казахстанцев обеспечили сегодняшнее процветание государства.

Опираясь на волю народа, Первый Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев принял беспрецедентное в истории решение об отказе от крупнейшего ядерного арсенала. Проводя сбалансированную многовекторную внешнюю политику, Казахстан выстроил миролюбивые, партнерские отношения со всеми государствами мира, решив вопросы государственной границы с соседними странами.

За годы независимости Казахстан из страны с низкими стартовыми возможностями стал сильным государством со второй по величине экономикой на постсоветском пространстве. Так, в страну привлечено 160 млрд. долларов США, или порядка 70% всех иностранных инвестиций в Центрально-Азиатский регион. ВВП на душу населения вырос с 600 до 14 тыс. долларов, золотовалютные резервы достигли 100 млрд. долларов США. Экономика Казахстана, увеличившись вдвое, сегодня в два раза превосходит совокупный объем экономик всех стран Центральной Азии.

Наша новая столица – Астана, расположенная в самом сердце Евразии, стала подлинным символом независимости, локомотивом национальной экономики.

К сегодняшнему историческому моменту Казахстан подошел как состоявшееся демократическое государство с динамично развивающейся экономикой, успехами которого по праву может гордиться каждый казахстанец.

Основанная на принципах Добровольности, Равноправия, Прагматизма и Консенсуса экономическая интеграция с Россией и Беларусью создает огромный потенциал для дальнейшего роста экономики нашей страны, в том числе за счет:

- доступа на рынок с общим объемом в 170 млн. человек;

- формирования в Евразии нового центра экономического роста с общим объемом в 2,5 трлн. долларов США;

- обеспечения притока иностранных инвестиций, роста взаимных финансовых вливаний, создания новых совместных и расширения действующих предприятий;

- значительного повышения деловой активности в связи с усилением рыночной конкуренции и формированием большого рынка для отечественных товаров и услуг;

- диверсификации экономики, усиления межотраслевой кооперации, развития новых отраслей производства;

- создания рабочих мест, роста мобильности трудовых ресурсов, доступа к новым рынкам труда;

- облегчения гражданам доступа к образовательным, научным, медицинским услугам стран-участниц, а также интенсификации приграничного сотрудничества и широких культурно-гуманитарных связей.

Главой нашего государства для дополнительного стимулирования национальной экономики в преддверии вступления в Евразийский экономический союз оказывается беспрецедентная поддержка отечественному предпринимательству, прежде всего малому и среднему бизнесу. Это ряд таких инструментов государственной поддержки, как «Дорожная карта бизнеса», мораторий на проверки предпринимателей, инвестирование одного триллиона тенге из Национального фонда, системные меры по улучшению инвестиционного климата, а также кардинальное снижение административных барьеров.

Сегодня Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050», являясь крупнейшей диалоговой площадкой страны, обеспечивает согласование общественных интересов по важнейшим государственным инициативам.

Мы, представители политических партий и ведущих общественных организаций – члены ОКДС, всецело поддерживаем создание Евразийского экономического союза.

Сегодня, в этот исторический для нашей Родины момент, мы призываем всех казахстанцев сплотиться вокруг политики Елбасы, а Правительство и всю систему исполнительных органов – обеспечить эффективную реализацию государственного курса Президента страны.

Мы твердо убеждены, что Евразийский экономический союз даст серьезный импульс для укрепления конкурентоспособности национальной экономики, повышения благосостояния простых казахстанцев и укрепит государственную независимость, создав необходимые условия для вхождения Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира.

Партия «Нур Отан», Коммунистическая народная партия Казахстана, партия «Бірлік», Партия патриотов Казахстана, Демократическая партия «Ақ жол», Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл», Национальная палата предпринимателей, объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана», Федерация профсоюзов Казахстана, общественное объединение «Организация ветеранов Республики Казахстан», ассоциация «Болашак», Форум предпринимателей Казахстана, общественное объединение инвалидов «Центр «Независимая жизнь» «ДОС», общественное объединение «Ветераны Вооруженных сил РК», ассоциация организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Вооруженных сил РК», Ассоциация деловых женщин Казахстана, объединение юридических лиц «Национальная лига потребителей Казахстана», объединение юридических лиц «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-GLOBAL», Национальная академия наук, Союз писателей Казахстана, Союз женщин-предпринимателей, общественное объединение «Республиканский совет женщин», общественное объединение «Рада украинцев Казахстана».