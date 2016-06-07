​ОБРАЩЕНИЕ первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда

Когда мусульмане Казахстана, как и весь исламский мир, готовились к началу священного месяца Рамазан, в Актобе был совершен чудовищный по своей жестокости террористический акт.

Убиты ни в чем не повинные лю­ди – наши с вами братья.

Организаторы этого циничного теракта должны быть наказаны по всей строгости закона.

Партия «Нур Отан» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Мы скорбим вместе с вами – с теми, кто потерял отца, брата, сына.

Терроризм не имеет национальности и вероисповедания.

Безжалостные убийцы пытаются оправдать свои кровавые преступления псевдорелигиозными лозунгами.

Хочу еще раз подчеркнуть, что подобные бесчеловечные деяния не имеют ничего общего со священной религией.

Ислам для истинно верующих является источником мира, добра, терпимости и взаимоуважения.

Организаторы теракта пытались посеять панику и страх среди населения. Но граждане не должны поддаваться на такие коварные провокации.

Мы призываем к единству и сплоченности всех казахстанцев, которым дорога судьба нашей Родины.

Важно помнить, что самыми священными ценностями всех казах­станцев всегда были и будут независимость, политическая стабильность и общественное согласие, которые являются краеугольными камнями политики нашего Лидера, направленной на укрепление, развитие и процветание Казахстана.

Призываем всех соотечественников беречь и укреплять наше единство, наше спокойствие и наше согласие!

Только вместе, только в мире, только во взаимоуважении мы сможем преодолеть любые трудности и испытания!