​ОБРАЩЕНИЕ Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу в связи с подписанием Указа о роспуске Мажилиса Парламента пятого созыва, а также назначением внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК

Свежий выпуск

В эти дни в мой адрес поступает большое количество писем и телеграмм в поддерж­ку данной инициативы. К мнению о необходимости внеочередных выборов присоединились политические партии, профсоюзы, неправительственные организации, трудовые коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений. Свою поддержку также выразили организации ветеранов и молодежи, представители бизнеса, научной и творческой интеллигенции, большое число отдельных граждан. Приведенные в этих обращениях доводы мне ясны, в них содержится забота о стране, необходимость скорейшего завершения политической кампании и перехода к практической реализации поставленных задач.

Сегодня наша страна вовлечена в сложные глобальные политические и экономические процессы. Экономический кризис, охвативший многие страны в результате обрушения цен на энергоносители, серьезно влияет на всю мировую экономику и на нашу страну как неотъемлемую ее часть. Это непростое время ставит перед страной очень сложные задачи и вызовы.

Осложнилась и международная обстановка. Нарастают противоречия между ведущими государствами, усиливается их санкционное противостояние. Большинство экспертов сходится во мнении, что с момента окончания «холодной войны» разногласия между мировыми державами не достигали такого накала, как сейчас. В этих условиях появляются новые очаги региональных конфликтов. Нарастает террористическая угроза. Глобальная волна беженцев поглощает все новые и новые регионы планеты. Падают объемы мировой торговли, происходит обвал фондовых рынков. Девальвация затронула практически все валюты мира. Все это также негативно влияет на региональные и национальные экономики.

Наступает новая реальность мира, о чем я говорил в недавнем Послании народу. Это означает научиться жить в условиях низких цен на сырье, активно продолжая развитие индустриализации, малого и среднего бизнеса. В этой сложнейшей ситуации самое важное для всех нас – понять, что жить надо по средствам, экономить ресурсы, сохранять рабочие места. Правительству и Парламенту в данной ситуации надо работать совместно, собранно и принимать оперативные меры. Нашему народу, как всегда, нужно объединиться и давать отпор, при необходимости законодательно, любым возможным провокациям в это сложное время. И тем, кто будет пытаться политизировать и искать виновных в ухудшении ситуации. Это глобальный процесс, на который ни одна страна, в том числе и Казахстан, не могла повлиять. Поэтому всем нам нужно сплотиться и помогать друг другу. Сейчас проверяется патриотизм каждого гражданина страны. У нас нет времени лишь безропотно уповать на судьбу, надеяться, что все когда-то вернется на круги своя, что поднимутся цены на нефть и положение каким-то образом улучшится.

Сегодня важно непрерывно давать системные и упреждаю­щие ответы на любые глобальные вызовы и принимать соответствующие меры. Нам следует продолжить курс Стратегии «Казахстан-2050», осуществить антикризисную программу, выполнить План нации. Активно осуществлять программу «Нұрлы жол», предоставляя работу тысячам наших граждан. Правительство, все министры и акимы всех уровней должны искать резервы для сокращения расходов, оптимизации аппарата, предоставляя рабочие места, используя опыт прошлого кризиса и возможности инфраструктурного строительства.

В Послании народу были поставлены масштабные задачи по глубокой модернизации государства, экономики и общества, оптимизации бюджетной политики на принципах экономии, рациональности и отдачи. Большой объем плодотворной законотворческой работы, согласно Плану нации, провел действующий состав Парламента. Теперь слово за Правительством и всеми исполнительными органами страны, а также бизнес-сообществом. От их эффективной работы зависит своевременная и грамотная реализация антикризисных мер и Плана нации. Это поднимет страну еще выше в глазах мирового сообщества, привлечет инвестиции, укрепит доверие к нашей стране. Мы это должны сделать.

Сегодня наше общество готово встретить различные вызовы. Мы прошли достойный путь Независимости длиной почти четверть века. Мы стали единым народом, закалившимся через созидательный труд и создавшим успешное и уважаемое во всем мире государство. Я воспринимаю инициативу депутатов как проявление патриотической заботы о судьбе Казахстана. Проведение внеочередных выборов в Мажилис в одно время с очередными выборами в маслихаты позволит сэкономить как время, так и финансовые ресурсы. Выражаю благодарность всем депутатам за внимание к интересам государства и проявление высокой исторической ответственности.

В соответствии с требованием Конституции страны, мною проведены консультации с председателями палат Пар­ламента, Премьер-Министром и председателем Конституционного совета, по итогам которых было принято решение поддержать инициативу депутатов. Убеж­ден, что обновление представительной ветви власти – в интересах страны и народа. Политические партии должны выдвинуть грамотных, деловых и преданных интересам страны кандидатов, которые способны понять задачи повестки дня. Сегодня я подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Мажилиса Парламента пятого созыва. Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 20 марта 2016 года.

Обращаюсь ко всем казахстанцам, всем социальным слоям общества – поддержать решение, продиктованное временем. Призываю всех активно принять участие в выборах и снова показать нашу сплоченность и единство ради будущего нашей страны. Как гарант Конституции, я поручаю Центральной избирательной комиссии и всем уполномоченным государственным органам обеспечить законность, прозрачность и справедливость предстоящих выборов. Уверен, что избирательная кампания и выборы помогут консолидировать нацию на сложнейшем этапе и вывести наш Казахстан на новые рубежи развития.

У всех нас есть одна общая цель – благополучие страны. Мы все трудимся и прилагаем усилия во имя процветания Казахстана. Вместе мы сможем пре­одолеть трудности, которые преподносит нынешнее время. Призываю всех казахстанцев, политические партии с ответственностью отнестись к судьбе нашего общего дома и укрепить наш патриотизм. Уверен, что мы встретим 25-летний юбилей Независимости единством и сплоченностью. Стоящие перед нами задачи ясны, необходимо приняться за их решение.

Астана, Акорда, 20 января 2016 г.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Цвет в главной роли
Погружение в чудный мир истории
Обращение к национальным корням
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Неожиданностей еще хватает
Сельский инструктор – важное звено
С теплотой к теплоснабжению
Общее литературное пространство
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в сто…
Свежий выпуск
В Астане прошло заседание круглого стола, посвященного эвол…
Свежий выпуск
Обращение к национальным корням
Свежий выпуск
Курс на качественный контент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]