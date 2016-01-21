​ОБРАЩЕНИЕ Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу в связи с подписанием Указа о роспуске Мажилиса Парламента пятого созыва, а также назначением внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК

В эти дни в мой адрес поступает большое количество писем и телеграмм в поддерж­ку данной инициативы. К мнению о необходимости внеочередных выборов присоединились политические партии, профсоюзы, неправительственные организации, трудовые коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений. Свою поддержку также выразили организации ветеранов и молодежи, представители бизнеса, научной и творческой интеллигенции, большое число отдельных граждан. Приведенные в этих обращениях доводы мне ясны, в них содержится забота о стране, необходимость скорейшего завершения политической кампании и перехода к практической реализации поставленных задач.

Сегодня наша страна вовлечена в сложные глобальные политические и экономические процессы. Экономический кризис, охвативший многие страны в результате обрушения цен на энергоносители, серьезно влияет на всю мировую экономику и на нашу страну как неотъемлемую ее часть. Это непростое время ставит перед страной очень сложные задачи и вызовы.

Осложнилась и международная обстановка. Нарастают противоречия между ведущими государствами, усиливается их санкционное противостояние. Большинство экспертов сходится во мнении, что с момента окончания «холодной войны» разногласия между мировыми державами не достигали такого накала, как сейчас. В этих условиях появляются новые очаги региональных конфликтов. Нарастает террористическая угроза. Глобальная волна беженцев поглощает все новые и новые регионы планеты. Падают объемы мировой торговли, происходит обвал фондовых рынков. Девальвация затронула практически все валюты мира. Все это также негативно влияет на региональные и национальные экономики.

Наступает новая реальность мира, о чем я говорил в недавнем Послании народу. Это означает научиться жить в условиях низких цен на сырье, активно продолжая развитие индустриализации, малого и среднего бизнеса. В этой сложнейшей ситуации самое важное для всех нас – понять, что жить надо по средствам, экономить ресурсы, сохранять рабочие места. Правительству и Парламенту в данной ситуации надо работать совместно, собранно и принимать оперативные меры. Нашему народу, как всегда, нужно объединиться и давать отпор, при необходимости законодательно, любым возможным провокациям в это сложное время. И тем, кто будет пытаться политизировать и искать виновных в ухудшении ситуации. Это глобальный процесс, на который ни одна страна, в том числе и Казахстан, не могла повлиять. Поэтому всем нам нужно сплотиться и помогать друг другу. Сейчас проверяется патриотизм каждого гражданина страны. У нас нет времени лишь безропотно уповать на судьбу, надеяться, что все когда-то вернется на круги своя, что поднимутся цены на нефть и положение каким-то образом улучшится.

Сегодня важно непрерывно давать системные и упреждаю­щие ответы на любые глобальные вызовы и принимать соответствующие меры. Нам следует продолжить курс Стратегии «Казахстан-2050», осуществить антикризисную программу, выполнить План нации. Активно осуществлять программу «Нұрлы жол», предоставляя работу тысячам наших граждан. Правительство, все министры и акимы всех уровней должны искать резервы для сокращения расходов, оптимизации аппарата, предоставляя рабочие места, используя опыт прошлого кризиса и возможности инфраструктурного строительства.

В Послании народу были поставлены масштабные задачи по глубокой модернизации государства, экономики и общества, оптимизации бюджетной политики на принципах экономии, рациональности и отдачи. Большой объем плодотворной законотворческой работы, согласно Плану нации, провел действующий состав Парламента. Теперь слово за Правительством и всеми исполнительными органами страны, а также бизнес-сообществом. От их эффективной работы зависит своевременная и грамотная реализация антикризисных мер и Плана нации. Это поднимет страну еще выше в глазах мирового сообщества, привлечет инвестиции, укрепит доверие к нашей стране. Мы это должны сделать.

Сегодня наше общество готово встретить различные вызовы. Мы прошли достойный путь Независимости длиной почти четверть века. Мы стали единым народом, закалившимся через созидательный труд и создавшим успешное и уважаемое во всем мире государство. Я воспринимаю инициативу депутатов как проявление патриотической заботы о судьбе Казахстана. Проведение внеочередных выборов в Мажилис в одно время с очередными выборами в маслихаты позволит сэкономить как время, так и финансовые ресурсы. Выражаю благодарность всем депутатам за внимание к интересам государства и проявление высокой исторической ответственности.

В соответствии с требованием Конституции страны, мною проведены консультации с председателями палат Пар­ламента, Премьер-Министром и председателем Конституционного совета, по итогам которых было принято решение поддержать инициативу депутатов. Убеж­ден, что обновление представительной ветви власти – в интересах страны и народа. Политические партии должны выдвинуть грамотных, деловых и преданных интересам страны кандидатов, которые способны понять задачи повестки дня. Сегодня я подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Мажилиса Парламента пятого созыва. Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 20 марта 2016 года.

Обращаюсь ко всем казахстанцам, всем социальным слоям общества – поддержать решение, продиктованное временем. Призываю всех активно принять участие в выборах и снова показать нашу сплоченность и единство ради будущего нашей страны. Как гарант Конституции, я поручаю Центральной избирательной комиссии и всем уполномоченным государственным органам обеспечить законность, прозрачность и справедливость предстоящих выборов. Уверен, что избирательная кампания и выборы помогут консолидировать нацию на сложнейшем этапе и вывести наш Казахстан на новые рубежи развития.

У всех нас есть одна общая цель – благополучие страны. Мы все трудимся и прилагаем усилия во имя процветания Казахстана. Вместе мы сможем пре­одолеть трудности, которые преподносит нынешнее время. Призываю всех казахстанцев, политические партии с ответственностью отнестись к судьбе нашего общего дома и укрепить наш патриотизм. Уверен, что мы встретим 25-летний юбилей Независимости единством и сплоченностью. Стоящие перед нами задачи ясны, необходимо приняться за их решение.

Астана, Акорда, 20 января 2016 г.