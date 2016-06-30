Еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 2017–2018 жылдардағы тұрақты емес мүшелері құрамына енді.

Бұл Кеңес – Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысымен «халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздіктің басты жауапкершілігі» жүктелген, тұрақты жұмыс жасайтын орган.

Еліміздің оған сайлануы – Қазақстанның халықаралық аренадағы беделі мен еңбегінің мойындалуы деген сөз.

Біздің еліміз бейбітшілікті, қауіпсіздікті және орнықты дамуды жақтайтынын тәуелсіздік жылдарының бәрінде өзінің нақты істері­мен дәлелдеп келеді. Оны баршаңыз білесіздер.

Семей ядролық полигонын жабу және қуаты жөнінен төртінші зымырандық-ядролық арсеналдан бас тарту туралы шешімімізді бүкіл жер шары біледі және қолдайды.

Бізге әлемдік қоғамдастықтың мұн­дай сенім көрсетуі мемле­кетіміздің қарқынды дамуына және береке-бірлігімізге де байланысты.

Уважаемые соотечественники!

Избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН – историческое достижение. Это успех не только нашей страны, но и всего субрегиона Центральной Азии, который никогда раньше не был представлен в органе, отвечающем за международный мир и безопасность.

Казахстан избран членом Совета Безопасности ООН на предстоящие два года. Это будет непростой период в международных отношениях. Это видно по сегодняшним дням. Наряду с застарелыми конфликтами мир столкнулся с небывалым размахом новых угроз безопасности. Мы внесем свой весомый вклад в поиск решений глобальных проблем.

Стабильный и безопасный мир – это то, чего мы хотим для всех своих граждан. Именно поэтому Казахстан воспользуется своим шансом сделать будущее более уверенным и благополучным. Мы намерены заострить внимание глобального сообщества на наших инициативах. Они нацелены на построение мира, свободного от ядерного оружия и вируса войн и конфликтов. Казахстан будет работать над достижением этой благородной цели к столетию ООН в 2045 году.

Мы займемся продвижением антитеррористических инициатив, выдвинутых мной на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Казахстан также придаст импульс решению вопросов водной, энергетической и продовольственной безопасности. Все это насущные вопросы, которые касаются каждого.

Участие в решении ключевых проблем современности открывает перед нами возможности для развития отношений со многими странами и регионами. Избрание в Совет Безопасности ООН – заслуженный успех всего народа Казахстана. Это показатель зрелости нации.

Мы признательны всем странам, отдавшим голоса за кандидатуру Казахстана как ответственного государства, способного продвигать общие ценности мира и сотрудничества. Уверен, что наша республика достойно выполнит почетную миссию по обеспечению представительства в Совете Безопасности ООН.

Это будет еще одним истори­ческим шагом на пути к вхождению Казахстана в число самых развитых стран мира, построению безопасного и процветающего будущего. Я хочу поздравить всех казахстанцев с этим важным событием в год 25-летия Независимости нашей страны. Это достойное событие для того, чтобы радоваться за нашу страну.

Еліміз осынау зор сенімнің үдесінен шығып, Қазақстанның әлемдік аренадағы абыройы асқақтай түсеріне кәміл сенемін! Баршаңызды осы табысымызбен құттықтаймын!