​Обращение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента»

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
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