Уважаемые казах­станцы!

Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев в своем ежегодном Послании народу «КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ» отметил, что за годы независимости наша страна достигла крупных, эпохальных достижений в социально-экономической и гуманитарно-духовной сферах.

Благодаря независимости повышается уровень жизни, устойчиво развивается экономика, общество выдвинуло продвинутых и состоятельных личностей, которые в состоянии работать на повышение социального самочувствия наших сограждан. Как отметил Глава государства: «Государство создало для этого все необходимые условия». Мы считаем, что сегодня в условиях мирового финансового кризиса, турбулентности международной экономики пришло время конкретно служить, содействовать развитию своей родной земли.

Учитывая вышеизложенное, поддерживая обращение Главы государства – Лидера нации Н. А. Назарбаева к состоятельным людям и крупному бизнесу страны, Народно-демократическая патрио­тическая партия «Ауыл» предлагает казахстанскому обществу, всем, кому не безразлична судьба страны, социальную инициативу «Ауыл – колыбель страны».

Главная цель инициативы – призвать бизнесменов и состоятельных людей, представителей интеллигенции в течение 2016 года помочь в решении проблем села, повышении внимания общественности к духовным процессам в селе. У каждого человека, родившегося в ковыльной степи, существует порыв патриотизма и любви к истокам.

Особые чувства к своим истокам, к селу связаны с повышением социального самочувствия жителей, укреплением уверенности наших сограждан в будущем, также благотворительности и милосердии.

Независимости Казахстана исполнилось 24 года. Государство достигло немалых успехов, мы достигли многих вершин.

Для нашего народа «Великая степь» – родная земля, родной очаг, то есть село. Значит, оплот, истоки государства в бескрайних селах и аулах нашей страны. Повышение социального статуса, качества жизни, морального облика сельчан – задача всех духовно зрелых казахстанцев!

Глава государства в своем Послании отметил: «Страна уже дала многим из вас возможность зарабатывать. Сегодня на вас возлагается особая ответственность».

Мы призываем бизнесменов участвовать в строительстве и ремонте объектов социально-бытового назначения, сферы здравоохранения, образования,культуры и спорта в сельской местности.

Мы призываем представителей интеллигенции направить свой творческий потенциал на развитие села, посвятить свои духовно-культурные проекты процессам, происходящим в сельской местности. Призываем всех депутатов разных уровней, государственных служащих особое внимание уделять вопросам развития инфраструктуры села.

Мы призываем молодежь получать востребованные на селе специальности и служить стране в сельской местности. Человек, начавший трудовой путь на селе, всегда чутко реагирует на судьбу страны в целом! Достойным примером этому служат трудовой и жизненный путь Лидера нации Н. А. Назарбаева.

Кризисные явления, происходящие в мире, в первую очередь влияют на нашу колыбель и истоки, на наш ауыл и село, поэтому мы призываем всем вместе сплотиться для решения этих задач!

Благотворительность, милосердие, сострадание близким были заложены в природе казахстанцев. Именно поэтому в этом деле мультипликативный эффект благотворительности несет в себе значительную роль для развития будущих поколений казахстанского народа!